L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3202

Un curioso esempio di utilizzo di modelli semplici per prevedere il tasso di cambio

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
СанСаныч Фоменко #:

Un curioso esempio di utilizzo di modelli semplici per prevedere il tasso di cambio

Su una lira in costante calo.... Sì - è possibile fornire esempi di MO di successo. Se avessimo saputo di un super trend che sarà 2020m - e senza MO x3 sarebbe stato fatto.



СанСаныч Фоменко #:

Non ne ho bisogno. Ho bisogno di un Trademeister che metta in discussione ogni tuo pensiero.

Beh, non hai avuto alcun pensiero, quindi la scelta è tra due mali.
Forester #:
Su una lira in costante calo.... Sì - è possibile fornire esempi di MO di successo. Sapendo di un super trend che sarà 2020m - e senza MO x3 sarebbe stato fatto.
Un ottimo modo per testare le vostre MO
 
mytarmailS #:
L'immagine è un ottimo esempio di accumulazione/distribuzione nei mercati...

Guardando il volume

L'intera popolazione turca ha accumulato la lira e qualcun altro l'ha distribuita. Come abbiamo fatto noi negli anni '90, abbiamo derubato un intero paese.

I volumi sono volumi di tick, cioè all'interno di un centro di intermediazione. Il grafico è tratto dalla demo di Metaquot. Un forte calo dei volumi nel 2020 indica probabilmente che prima del 2020 i dati sono stati presi da una fonte, dopo - da un'altra.


:) si può mettere un canale e partire


 
Forester #:

L'intera popolazione turca ha accumulato la lira e qualcun altro l'ha distribuita. Rapinando l'intero paese come abbiamo fatto noi negli anni '90.

I volumi sono volumi di tick, cioè all'interno di un centro di intermediazione. Il grafico è tratto dalla demo di Metaquot. Il forte calo dei volumi nel 2020 indica probabilmente che prima del 2020 i dati venivano presi da una fonte, dopo da un'altra.


Ah, beh, se è basato sui tick, allora il mio post non è corretto.
Moshka ha sovraperformato la strategia "Buy and hold".

Non va così bene nel terminale, a quanto pare lo spread morde spesso. Potrebbero esserci anche problemi di liquidità nei DC.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Moshka ha superato

Facciamo partire il segnale.

mytarmailS #:

Inizia il segnale e basta.

Non ho bisogno dei vostri segnali.
