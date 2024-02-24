L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1598
la comunicazione è il valore più grande!
è stato osservato che alcune coppie stanno già mostrando uno "slide", cioè la presenza di un massimo locale, dopo il quale la curva di equilibrio inizia a guardare in basso
Lo prenderei come qualcuno ha già iniziato a gestire questo processo, e prima o poi tutte le altre coppie incontreranno lo stesso destino
a questo proposito, è meglio cercare soluzioni che non hanno un "vetrino", ma non metterli fuori al pubblico
o quello o raggrupparli in modalità e vedere come si accendono i nuovi dati. Per esempio, cambiare gli acquisti nel tempo in vendite a certe ore o simili.
Di solito le modalità durano a lungo, l'importante è cambiare in tempo
Di solito verifico tutti i risultati su un cambio di acquisto/vendita
di solito non funziona.
Devo vedere se posso applicarlo ai sintetici e andare lì
vale a dire che non c'è niente da prendere su un tale grafico
No seriamente, solo fortuna.... Insomma, tutti i MO sono fortunati o no. Solo che la distanza di ognuno è diversa.
Questo è quasi finito :-(
non funziona per mesi.
e in settimane ci sono troppo pochi dati ed è difficile sapere come classificarli
le settimane non hanno venerdì o martedì ))
Sono convinto che il futuro è nelle reti neurali. Un esempio di questo conto è ...
Ma ho un'altra idea sulle reti neurali...
Scriviamo un EA basato su reti neurali convoluzionali.
In Python usando le librerie Keras e Tensorflow 2.
Carichiamo le schermate dei grafici e lasciamo che la rete faccia delle previsioni basate sulle schermate passate se il prezzo sale o scende!
Non sono un programmatore purtroppo avrei fatto tutto da solo, devo provare per il bene dell'interesse...
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320
è comprensibile, se vuoi.
Tutto è chiaro, basta una volontà.
e non c'è niente da vedere qui, mi sembra
È possibile, tuttavia, vedere una certa "stazionarietà" nel processo dopo aver raggiunto lo "scaffale" ))))