L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3204
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Lira è in realtà in modalità OnlyClose da anni. È più utile applicare la MO al cardiogramma del vicino.
ZY Problema logico.
C'è un paese in cui tutto può essere comprato solo in lire. Allo stesso tempo, tutto (anche lo stipendio) ha un prezzo in dollari americani, che in lire dipende dal tasso di cambio.
E ora la lira è diventata tre volte più economica rispetto al dollaro americano. Era anche solo teoricamente possibile per uno straniero o un locale guadagnare su questo?
Vorrei dire subito che non stiamo parlando della Turchia, ma di un certo modello ideale, che alla fine dovrebbe mostrare esattamente i guadagni in tempo reale. Turchia inclusa.
Non è chiaro se guadagnare in lire o in dollari? Tutti hanno guadagnato in lire perché tutti avevano il triplo del denaro).
È possibile guadagnare in dollari, per esempio, se è possibile prendere e, soprattutto, rimborsare prestiti in lire, ma molto probabilmente è impossibile secondo i termini del problema. Poi si scopre che la lira non è denaro in questo Paese.
se sia possibile prendere e, soprattutto, rimborsare prestiti in lire, ma molto probabilmente è impossibile in base alle condizioni del problema. Allora si scopre che la lira non è denaro in questo Paese.
Il trading a margine in lire è haram, in linea di massima.
Il trading a margine in lire è haram, in linea di massima.
Non ci sono futures o opzioni?
Per favore, ditemi, in che modo il patterning è diverso dall'apprendimento routinario dal punto di vista del MOE?
Sono una delle poche persone in questo thread ad essere incompetente in MO. Per questo motivo non leggo e non scrivo quasi mai.
Non ci sono futures o opzioni?
Probabilmente i derivati esistono per quasi tutto. Non c'è molto di economico, come per le compagnie di assicurazione.
Il trading a margine in lire è haram, in linea di massima.
Che Dio ce la mandi buona, il margin trading. Ci si chiede come possa funzionare la Banca Centrale di un simile Paese. Opera anche in dollari americani? Come emette prestiti - in quale valuta e da dove ottiene il tasso di interesse?
Probabilmente i derivati esistono per quasi tutto. C'è poco di economico, proprio come le compagnie di assicurazione.
Non ho statistiche specifiche per paese.
Ma, per l'acquisto di materie prime, sarebbe uno strumento ideale per ridurre i costi di produzione.
E mi riferisco piuttosto alla possibilità di guadagnare sul movimento con una leva condizionale.
Interessante visualizzazione
Se si cercano pattern in pezzi di prezzo di lunghezza arbitraria, c'è una casualità assoluta
se nella volatilità, si possono trovare pattern banali, quando dopo forti esplosioni c'è un consolidamento (dopo la linea).
Prima della linea, si tratta di pattern di lunghezza 25, dopo - la loro continuazione. Anche per quanto riguarda la volatilità, si può notare che i pattern si fanno più arruffati con l'orizzonte di previsione.
Se si cercano modelli nelle lunghezze casuali dei pezzi di prezzo, c'è una completa casualità.
Se nella volatilità, si possono trovare pattern banali, quando dopo forti esplosioni c'è un consolidamento (dopo la linea)
Prima della linea, si tratta di pattern di lunghezza 25, dopo - la loro continuazione. Anche sulla volatilità, si può notare che i pattern diventano più arruffati con l'orizzonte previsionale
Nessuno ha cancellato le onde, quindi è ovvio. Ricercare una sessione di trading nel tempo è un compito normale.