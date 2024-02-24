L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3195
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho un'altra prospettiva sul mio "stato di non lavoro", sulla mancanza di motivazione e sull'incapacità di costringermi a scrivere codice...
Ecco un piccolo estratto della prima lezione della serie di Alexey sull'apprendimento per rinforzo
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
Ecco un altro estratto, sempre sullo stesso argomento.
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo
Il punto è che quando ho testato centinaia/migliaia di idee, sono sempre rimasto deluso (rinforzo negativo).
E ora il mio critico adattativo interiore, anche al solo pensiero di testare un'idea, anche quando provo a scrivere codice, anticipa il mio stato futuro (rinforzo negativo futuro) e mi dà una valutazione sotto forma di scoraggiamento, stanchezza, riluttanza, mancanza di motivazione, ecc....
E' esattamente quello che pensavo, solo che non sapevo come scrivere rispettosamente che "Te la stai facendo sotto, fregato ancora una volta". )))
L'allenamento è una stronzata!!!
Ho un algoritmo funzionante al 100% che funziona in quasi tutti i settori della vita.
Ungiovane ussaro chiede al tenente Rzhevsky come fa ad avere tanto successo con le donne.
- Molto semplice, - risponde, - bisogna andare da una donna e dirle:
"Signora, si faccia fare un pompino!"
- Tenente! Ma si può prendere un pugno in faccia per questo!
- Si può prendere un pugno in faccia. Ma puoi anche farti fare un pompino.
E che si fotta su questo - "delusione (rinforzo negativo)", se alla fine puoi anche farti fare un pompino).
P.S. Questo non è uno scherzo. Si tratta di un vero e proprio algoritmo di lavoro, per non arrendersi al prossimo fallimento.
Unesperimento che dimostra che una persona non può spiegare a se stessa le regole di funzionamento dei sistemi complessi, compresi i mercati.
Ciò significa che un trader di successo non è in grado di spiegare nemmeno a se stesso le regole del suo TS, figuriamoci ai suoi studenti... (o meglio, pensa di poterlo fare, ma in realtà non ci riesce). (o meglio, pensa di poterlo fare, ma in realtà non ci riesce).
Inoltre, possiamo accettare il fatto che la creazione automatica di segni possa essere migliore di quella manuale (naturalmente, tenendo conto del campo di applicazione).
Ho visto questo ragazzo circa 10 anni fa. Sembra un doppiatore di qualsiasi nano in qualsiasi gioco e uno psicoterapeuta allo stesso tempo.
Guardavo questo tizio circa 10 anni fa. Sembra un doppiatore di qualsiasi nano in qualsiasi gioco e allo stesso tempo un terapeuta.
Se il coniglio diventa duro e Alexei gli sembra un cavolo, significa che Alexei è una persona cattiva?
Ho appena fatto ad Alexei due complimenti. Per una voce degna di un doppiatore e per una voce degna di attenzione.Hai bisogno di una pausa dal MoD
Se modifico le condizioni dell'esperimento come segue:
1. Sul campione originale si trovano segmenti quantici che si suppone possano essere utilizzati in seguito, e di conseguenza si forma una tabella quantica - e si lavora solo con essa.
2. Generiamo a caso un campione di destinazione con gli stessi parametri dell'originale - 1000 cicli.
3. Contare quanti segmenti quantici vengono selezionati rispetto alla variante originale. Possono essere uguali o inferiori.
4. Stimare attraverso la deviazione standard. Se la deviazione è piccola, i bersagli casuali hanno una grande possibilità di entrare nei segmenti quantici selezionati.
Cosa ne pensate?
Ho fatto come descritto, eseguendo 10000 cicli.
Ho ottenuto questo istogramma.
Nell'originale sono state trovate 3924 bande quantiche, nei test con target casuale sarebbero state campionate meno di 80 bande quantiche con gli stessi intervalli.
Sulla base dei risultati dei due esperimenti, possiamo concludere che è possibile trovare un numero sufficiente di bande quantiche nel campione con il criterio di ricerca predefinito, ma se i segmenti quantici sono già stati selezionati, allora assicurarsi che in essi vi sia un gruppo sufficiente di target della stessa classe a caso è un compito quasi impossibile.
Se non ci sono errori nell'esperimento e le conclusioni sono corrette, si può provare a cercare i segmenti quantici su metà del campione per l'addestramento, e poi selezionare quelli che hanno mostrato risultati simili sulla seconda metà. L'inconveniente è che il numero di osservazioni verrebbe dimezzato, il che ridurrebbe la validità.
Altre idee?
Quindi il mercato è casuale?
La sua analogia, a mio avviso, non è del tutto accurata. O meglio, l'interpretazione non è del tutto accurata. Naturalmente, le letture del termometro sono il risultato dell'impatto totale di molecole che si muovono in modo casuale, ma l'analogia tra le serie di prezzi e le letture del termometro è una media mobile con un lungo periodo. Le sue variazioni, così come le letture del termometro, cambiano in modo coerente e senza salti.
Per il trading, l'analogia molecolare consiste nel prevedere quali molecole arriveranno di più per unità di tempo, attraverso il piano di divisione, a destra o a sinistra. Chiaramente è impossibile prevederlo, è una variabile casuale. Allo stesso modo, è impossibile prevedere, per una passeggiata casuale senza deriva, cioè generata da una moneta simmetrica, se il valore del cumulo sarà superiore o inferiore a quello attuale tra n passi. Ed è proprio questo il senso del trading.
Di cosa si occupa? Quale background, cosa ti ha spinto a farlo?
È una domanda pro-vita per tutti?
È una domanda a favore della vita per tutti?