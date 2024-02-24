L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3199
Dove l'ho detto?
Solo un po' di tempo fa alla ricerca di alcuni eventi
Non vedo la contraddizione.
Le serie temporali sono un modo per descrivere il cambiamento dei prezzi nella dinamica, e gli eventi sono un fattore che influenza il cambiamento dei prezzi.
A mio avviso, il mercato sotto forma di SB si muove da un evento all'altro, e l'evento è come l'applicazione di una forza a un oggetto: stabilisce la velocità e il vettore del movimento successivo sotto forma di forza che influenza il prezzo.
I segmenti quantici descrivono i probabili punti di innesco della manifestazione dell'evento.
Sì, beh, a ciascuno il suo.
Avete valutato il SB dal punto di vista della componente di tendenza? Ad esempio, è possibile calcolare il numero di trend di diversa lunghezza, la stabilità dei trend dopo la correzione per riprendere il movimento lungo il vettore del trend attuale. È possibile stimare la frequenza e la dimensione degli outlier nell'intervallo del prezzo medio con una finestra di 100. Si può anche osservare il momento in cui si verifica il trend. È inoltre possibile osservare il tempo di durata del trend, stimare la stagionalità....
Ieri ho deciso di fare trading per svincolarmi, e oggi voglio parlare un po' di - livelli e di eventi... usando l'esempio di ieri.
Diciamo che sappiamo come identificare i livelli PD/SP di quei gruppi di ordini di grandi dimensioni.
Io la vedo così.
Molte forti posizioni di acquisto fermano il prezzo e questo cambia direzione...
Supponiamo di sapere come identificare questo grande operatore e i suoi livelli...
scenario 1.
il prezzo si è fermato e la tendenza si è invertita.
La mia azione consiste nell'entrare dal livello.
Scenario 2 (il prezzo si è appiattito vicino al punto di ingresso).
Un giocatore importante chiude la posizione in mezzo all'incertezza, questo galleggiamento intorno alla posizione di un giocatore importante è un segno di questo per me, o semplicemente ho sbagliato il livello.
La mia azione consiste nel prendere uno stop loss
scenario 3 (il prezzo rompe bruscamente il livello di un operatore importante)
Domande
1 - Il grande operatore è riuscito a chiudere la sua posizione?
La risposta è no, non ha avuto la possibilità di chiudere la posizione a causa della forte compressione al ribasso, la posizione è grande. Perché è grande? Perché il prezzo si è fermato prima formando un livello.
2 - Cosa farà il big player quando il prezzo tornerà al suo livello?
La risposta è che chiuderà la sua posizione allo stesso prezzo a cui è entrato, il prezzo scenderà a causa dell'assalto dei suoi ordini di vendita. Ordini di vendita perché sta chiudendo il suo acquisto.
Scenario 3+ (il prezzo torna al livello di acquisto)
La mia azione consiste nel vendere dal livello buy dei big.
Illustro subito praticamente tutti gli scenari tranne 2
1) scenario 1 (entrata dal livello) compro per primo.
2) viene annullato e si passa allo scenario 3 (forte breakout) prendo uno stop.
3) scenario 3+ chiusura degli acquisti del grande operatore, entro in vendita.
4) Lo scenario 1 si ripresenta, chiudo la vendita e prendo un acquisto.
Inserire punto per punto.
I miei NS cercano schemi di ripetizione di qualsiasi tipo tra virgolette, non fanno nient'altro.
Quindi su SB è solo un'illusione - gli schemi sono casuali, proprio come i segmenti quantistici...
Quindi nella SB è solo un'illusione - i modelli sono casuali, proprio come i segmenti quantistici.....
Allora a cosa serve l'estricazione in fiamme?