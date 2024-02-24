L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3199

Aleksey Vyazmikin #:

Dove l'ho detto?

Proprio di recente, stavate cercando alcuni eventi
Ora si tratta di slash quantistici.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Solo un po' di tempo fa alla ricerca di alcuni eventi
Ora ecco i tagli quantici

Non vedo la contraddizione.

Le serie temporali sono un modo per descrivere il cambiamento dei prezzi nella dinamica, e gli eventi sono un fattore che influenza il cambiamento dei prezzi.

A mio avviso, il mercato sotto forma di SB si muove da un evento all'altro, e l'evento è come l'applicazione di una forza a un oggetto: stabilisce la velocità e il vettore del movimento successivo sotto forma di forza che influenza il prezzo.

I segmenti quantici descrivono i probabili punti di innesco della manifestazione dell'evento.

per l'amor di Dio)

 
Maxim Dmitrievsky #:

per l'amor di Dio).

Sì, a ciascuno il suo....

Ma avete valutato il SB dal punto di vista della componente di tendenza? Ad esempio, è possibile calcolare il numero di trend di diversa lunghezza, la stabilità dei trend dopo la correzione per riprendere il movimento lungo il vettore del trend corrente. È possibile stimare la frequenza e la dimensione degli outlier nell'intervallo del prezzo medio con una finestra di 100. È inoltre possibile osservare il momento in cui si verifica l'evento. È inoltre possibile osservare il tempo di durata del trend, stimare la stagionalità....

I miei NS cercano pattern ripetuti di qualsiasi tipo nelle quotazioni, non fanno nient'altro.
.
È possibile espirare in una volta sola dopo una serie di parole senza senso.
 

Ieri ho deciso di fare trading per svincolarmi, e oggi voglio parlare un po' di - livelli e di eventi... usando l'esempio di ieri.


Diciamo che sappiamo come identificare i livelli PD/SP di quei gruppi di ordini di grandi dimensioni.

Io la vedo così.


Molte forti posizioni di acquisto fermano il prezzo e questo cambia direzione...

Supponiamo di sapere come identificare questo grande operatore e i suoi livelli...

scenario 1.

il prezzo si è fermato e la tendenza si è invertita.

La mia azione consiste nell'entrare dal livello.


Scenario 2 (il prezzo si è appiattito vicino al punto di ingresso).

Un giocatore importante chiude la posizione in mezzo all'incertezza, questo galleggiamento intorno alla posizione di un giocatore importante è un segno di questo per me, o semplicemente ho sbagliato il livello.

La mia azione consiste nel prendere uno stop loss

Non lo illustrerò)

scenario 3 (il prezzo rompe bruscamente il livello di un operatore importante)

Domande

1 - Il grande operatore è riuscito a chiudere la sua posizione?

La risposta è no, non ha avuto la possibilità di chiudere la posizione a causa della forte compressione al ribasso, la posizione è grande. Perché è grande? Perché il prezzo si è fermato prima formando un livello.


2 - Cosa farà il big player quando il prezzo tornerà al suo livello?

La risposta è che chiuderà la sua posizione allo stesso prezzo a cui è entrato, il prezzo scenderà a causa dell'assalto dei suoi ordini di vendita. Ordini di vendita perché sta chiudendo il suo acquisto.


Scenario 3+ (il prezzo torna al livello di acquisto)

La mia azione consiste nel vendere dal livello buy dei big.





===============================================================

Illustro subito praticamente tutti gli scenari tranne 2



1) scenario 1 (entrata dal livello) compro per primo.

2) viene annullato e si passa allo scenario 3 (forte breakout) prendo uno stop.

3) scenario 3+ chiusura degli acquisti del grande operatore, entro in vendita.

4) Lo scenario 1 si ripresenta, chiudo la vendita e prendo un acquisto.


 
mytarmailS #:

===============================================================

Illustro subito praticamente tutti gli scenari, tranne due.

La magia è proibita al di fuori di Hogwarts.
Inserire punto per punto.

 
Maxim Dmitrievsky #:
I miei NS cercano schemi di ripetizione di qualsiasi tipo tra virgolette, non fanno nient'altro.
È possibile espirare in una volta sola dopo una serie di parole senza senso.

Quindi su SB è solo un'illusione - gli schemi sono casuali, proprio come i segmenti quantistici...

Aleksey Vyazmikin #:

Quindi nella SB è solo un'illusione - i modelli sono casuali, proprio come i segmenti quantistici.....

Sì, ma il fatto stesso di poterli trovare.
Se mi date un non-SB, posso trovare dei pattern anche lì.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Allora a cosa serve l'estricazione in fiamme?

