L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3206
Invece di un mucchio di candele presentate valori a zig-zag. Imho descriverà il vostro pattern a livello non peggiore.
Anch'io preferisco lo zigzag alle candele, ma c'è un problema di ambiguità, perché il pattern risultante dipende dal parametro dello zigzag. Ad esempio, nella prima immagine uno zigzag più piccolo può disegnare o meno due top invece di un #2, perché ci sono due candele e al loro interno può esserci di tutto.
Naturalmente, è possibile vedere chiaramente a occhio quale passo dello zigzag dovrebbe essere preso in ogni caso specifico di implementazione del pattern, ma è quasi impossibile formalizzare questa visione sotto forma di algoritmo.
1) Dimmi in che lingua è scritto e come suona se in lingua umana)
2) Non c'è modo di ridurre la quantità di dati?
Invece di un mucchio di candele, si possono inserire valori a zig-zag. Imho descriverà il tuo pattern a livello non peggiore.
3) Mi rendo conto che l'intero pattern è molto più ampio di questo pezzo di grafico sullo schermo.
(1) La simmetria l'ho inventata io stesso, non è in nessuna lingua, è solo una stringa che trasporta informazioni.
Questo è un esempio molto semplice, più che altro un'illustrazione di dove scavare e dove nessuno scava tranne me, purtroppo....
1 = prezzo superiore al livello
-1 = sotto il livello
0 = prezzo uguale al livello
| = prossimo evento
(2) le informazioni sui prezzi delle candele sono perse, tutto è semplificato.
(3) tutto può essere, io ho mostrato un esempio semplice, tu ne hai già mostrato uno più complesso, una regola da sola non risolve nulla.
Ebbene, sì, esiste un problema di questo tipo con lo ZZ.
Quando facevo trading, non usavo altro che l'indicatore di volume, e ora devo adattare gli indicatori, perché non posso scrivere nel codice "beh, guardate questo!!!".
Penso che lo ZZ sui veri frattali (se ricordo bene il nome) sarebbe il più conveniente, ma quello che c'è nel kodobase funziona con degli errori.
Ho provato a sistemarlo io stesso, ha quasi funzionato, ma ancora su barre molto grandi, quando il frattale è sia sopra che sotto, risulta essere una specie di stronzata.
1. Grazie.
2. Quindi, se tutto viene semplificato, è una buona cosa. O sto fraintendendo qualcosa?
Perché abbiamo bisogno di informazioni sui prezzi delle candele se
Il compito principale è quello di determinare la direzione del movimento dei prezzi online. Più è semplice, meglio è.
Un livello è un prezzo intorno e all'interno del quale si verificano eventi importanti (breakout, breakdown, ecc.).
È importante non solo che si verifichino eventi importanti intorno al livello, ma anche i modelli degli eventi stessi (ad esempio, è importante non solo che il livello sia stato rotto, ma anche come è stato rotto esattamente... o rimbalzato).
Un esempio di descrizione di uno dei tanti livelli.
Il cerchio blu indica il punto in cui è stata attivata la regola, dopo il cerchio i dati non sono disponibili per l'algoritmo.
Si tratta di uno stesso livello, descritto da questa regola
C'è la possibilità di descrivere questo evento non lineare inserendo le ultime 5 candele????
C'è la possibilità di trovare tali livelli confrontandoli con una qualche metrica, ad esempio attraverso la distanza euclidea????
Ovviamente no.
È lì che è più probabile che si trovi il livello.
Dove si trova il vostro cerchio, è molto probabile che si tratti di un test, cioè di un controllo da parte del quotista per un comportamento peggiore di qualche trader.
Naturalmente, è possibile vedere chiaramente a occhio quale passo a zig-zag deve essere compiuto in ogni caso particolare di implementazione del modello, ma è quasi impossibile formalizzare questa visione sotto forma di algoritmo.
Probabilmente esistono degli autotuning della ZZ.
Se qualcuno vuole testare questo in un tester
Dati iniziali:
MA a 10 periodi con gli ultimi 55 prezzi di chiusura meno questi prezzi di chiusura. Su M15 TF.
Modello di riferimento:
Quindi i post precedenti sono stati fraintesi.
Quindi, se si affronta il problema non di petto, ma in modo più creativo.....
Si pratica l'averaging, immaginando che il trend sia un mostro, e che l'apertura di una posizione sia un colpo contro di esso, per neutralizzare (chiudere in positivo) il mostro con un numero minore di colpi per dare la massima ricompensa. Il volume di una posizione può essere considerato come una carica di energia che sta diminuendo, e più se ne conserva meglio è. Le tendenze sono mostri indipendenti per l'allenamento.
