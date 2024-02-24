L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3066
Dovrebbe essere utile, a giudicare dalla descrizione.
Come si esegue il test su un campione - si può condividere il codice per il pubblico?
simile al test di Kolmogorov-Smirnov
Per testare qualcosa, bisogna prima stabilire cosa testare. Di solito nel nostro campo ci vuole un'eternità.È disperato.
11 linee dall'ottenimento di dati in tempo reale alla creazione e al test di un sistema di trading
Dipende da come si organizzano le fiches e gli obiettivi, ad esempio, se si utilizzano i rendimenti o qualsiasi indicatore popsy con finestra diversa da vang ZZ, si otterrà facilmente il 60-90% di akurasi su SB. E con i chip e gli obiettivi giusti, il 60% di akurasi è il graal, che SR annuale darà sopra 5, a seconda della frequenza delle operazioni.
Akkurasi, gli errori sono irrilevanti nel nostro business. Il 50/50 riguarda la linea di bilancio o i guadagni.
Questa è la cosa che uno è una funzione dell'altro, c'è un segno akurasi del ritorno futuro (ZZ, ecc) al di sopra del 51%, è già possibile fare trading(sui mercati azionari e crypto), almeno per ripagare la fretta e la commissione (se la gestione del rischio ragionevole), e 55% - si può scegliere una lambo e uno yacht.
seriamente?????
Questa è la cosa che uno è una funzione dell'altro, c'è un segno akurasi del ritorno futuro(ZZ ,ecc) al di sopra del 51%, è già possibile fare trading(sui mercati azionari e crypto), almeno per ripagare la fretta e la commissione (se la gestione del rischio ragionevole), e 55% - si può scegliere una lambo e uno yacht.
Ma se su SB l'akurasi è superiore al 51% su un set di dati di >100kcandele, significa che i chip e il targeting sono mal miscelati, il sistema è allucinato, come non di rado chat-gpt quando gli viene chiesto ciò che non conosce.
In generale, di solito unbacktestdi merda (non ottimizzato) dovrebbe far pensare che qualcosa non va, ad esempio akurasi 70% sulla classificazione, e sul backtest annuale SR èinferiore a 0,5, questo è unnonsenso, quando come dovrebbe essere a doppia cifra, ma a quanto pare no, non ci pensano.
Ma è anche possibile regolare il backtest, che una volta era impegnato nella distribuzione di massa di MO, in breve, puro autocompiacimento intellettuale, gli aderenti di cui sono ferocemente difeso quando si cerca di portarli allo scoperto.
Il 9% era 50/50 sui rendimenti. L'8% stava già guadagnando qualcosa, in termini di cambio.
Il punto è che 1 perdita toglie il profitto di 10 vittorie. Il markup dell'insegnante era TP = 50 e SL = 500
Si può anche sbagliare dell'1% (o del 99%). Questi sono solo numeri. Che non si possono mettere in tasca.))))Che cos'è il SR?
Recentemente sono stati mostrati grafici di bilancio con un errore di classificazione del 9 e dell'8%.
Stai usando il tuo Forrest? Non stai usando i pacchetti? ) Hai avuto fortuna?
Uno zoo di modelli. Molti (centinaia di pezzi o più) vengono utilizzati per confermare l'assenza di overfit. Se si comportano bene in media, allora non è casuale.
L'OOS viene scelto in modo complesso, con un cambiamento di tendenza globale.
Alcuni rappresentanti, tutti provenienti da un unico pacchetto:
Traine ha fatto un ottimo lavoro nel test.
Nessuno ha bisogno di vedere la convalida.
non è una truffa 3.0?
Era ora che i Packers sistemassero il loro cervello.
le informazioni non arrivano affatto (anche se prima non arrivavano).potete andare a scavare un orto insieme? ) se non hai nulla da dire sul MoD
))))
come richiesto