L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3072
Che cosa stai negoziando? Che tipo di strumento fissare.
Ho tenuto nascosti i segni per un po', perché ho avuto molto tempo per scegliere.
Hanno tutti una base solida? Nel senso che si conosce il motivo per cui influenzano il tasso di cambio di una determinata valuta?
Hanno tutti una base solida? Nel senso che c'è una ragione nota per cui influenzano il tasso di cambio di una determinata valuta?
Purtroppo no. Sono derivati dei prezzi, scelti empiricamente. Non viene investito alcun significato causale.
Principali. Tranne l'eurodollaro. Da scegliere.
NZDUSD ore, dal 2000 al 2010 OOS.
Si possono mettere stop e take-out ai prezzi di apertura per renderlo più veloce.
Lo butto qui, perché penso che sarei pazzo a darlo a tutti a turno, se lo chiedono :)
C'è qualche cedimento all'incrocio tra formazione e OOS, ma per il resto sembra buono. Cercherò di fare meglio più avanti, sto migliorando il mio approccio.
Grazie. Leggendo sempre di più mi sono fatto l'idea che gli incrementi puri su uno strumento non siano proprio la cosa giusta. E forse anche l'analisi di tutti gli strumenti correlati. Anche se forse qualcosa si può raccogliere. In generale, l'obiettivo come nelle azioni, se il tasso è equo o meno, mi è più simpatico al momento. Ma ho un problema con i segnali.
Thorpe ha descritto un sistema di questo tipo, che assegnava trend settimanali o di due settimane, prendeva il 10 o il 20 per cento della parte superiore in caso di vendita e quella inferiore in caso di acquisto. E funzionava) È vero, a Thorpe prendevano più di 1000 strumenti per l'analisi, a Renaissance più di 6000. )))) E poi iniziarono a migliorare dividendo per categorie industriali e fattori esterni relativi a queste categorie.
Oh quel forex ))) e i suoi spread notturni fittizi
Avete spread notturni?
Nella cartella __MACOSX ? è per apple ? o devo spostare anche la cartella ?
Non l'ho spostata. Funziona) dopo 22 anni non è molto buono. Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50).
Chi ha provato questo approccio come quello del video?
E devo modificarlo, non mi sono quasi mai allenato su questa coppia. Più tardi proverò.