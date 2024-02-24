L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3073
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
e devo modificarlo, non mi sono quasi mai allenato con questa coppia. Proverò più tardi.
Dal 19 ad oggi, il miglior profitto è di -39 sterline)
non è possibile, NZDUSD H1?
Una bella visualizzazione degli algoritmi per trovare il massimo di una funzione tramite un algoritmo genetico.
non può essere NZDUSD H1?
Sì, M5)
Lo rifaccio ora) Meno male che ho enidesk e l'accesso al mio computer di lavoro))))
270 dollari. e il miglior sl 11500, complessivamente 5200 sl e 350 tp è circa lo stesso risultato.
Avete spread notturni?
Non capisco.
Non capisco.
Beh, per quanto ho sentito dire che fai trading sul Forex reale, cosa mi dici dello spread di notte?
Se parliamo di Bid/Ask, ho postato un indicatore di spread.
Se parliamo di Bid/Ask, ho postato un indicatore di spread.
Non ho visto l'indicatore, può rispondere alla mia domanda per favore?
Non ho visto l'indicatore, può rispondere alla mia domanda per favore?
Formuli nuovamente la sua domanda.