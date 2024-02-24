L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3065

Aleksey Vyazmikin #:

Per dirla in questo modo - c'è stato un periodo in cui studiavo le criptovalute - l'idea alla base di ogni token non è la vuota esistenza, ma un qualche tipo di utilità - un sostituto della firma, un sostituto di SWIFT, un token di pagamento universale per investire in startup in tutti i Paesi, un pagamento per beni senza commissioni, un pagamento per l'archiviazione di informazioni e altre buone intenzioni. Tuttavia, di fatto, vanno in borsa e dimenticano il loro scopo, cioè il loro valore per l'umanità. Il Bitcoin è essenzialmente una cambiale - una cambiale - garantita dalla fede in dollari. In generale, ho grossi dubbi sulle criptovalute inutili....

I derivati vengono scambiati in borsa, il bitcoin non se ne cura.
fxsaber #:

Scalper - interessante.

Per ora gli scalper sono costosi da usare su hardware normale, ma ci proverò. L'addestramento del modello è un collo di bottiglia, lento su grandi dati, e la risposta è relativamente lunga.
 
mytarmailS #:

Vladimir, hai usato il pacchetto blotter?

a proposito, la strategia di questo libro funziona davvero sulle operazioni giornaliere, sulle azioni ma non sul forex.


e così via. Molte azioni...


Anche se ho usato i dati di un centro di brokeraggio che ha azioni, quindi tutto è possibile ...

7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R
  • Ko Chiu Yu
  • bookdown.org
This is an introductory textbook that focuses on how to use R to do technical analysis.
 
Maxim Dmitrievsky #:
I derivati sono scambiati in borsa, il bitcoin non si preoccupa di questo.

Mi riferivo alla borsa delle criptovalute di corso.....

Aleksey Vyazmikin #:

Mi riferivo allo scambio di criptovalute di course......

Senza di esso, non è possibile scambiare i token
 
Maxim Dmitrievsky #:
Senza di essa, non si possono scambiare segni

Ci sono scambi. Ma, in generale, qualcosa che riguarda già qualcos'altro... Voglio dire che i gettoni hanno un significato originario, che si perde nel tempo e rimane solo il tasso di scambio. E poiché non hanno alcun senso economico, il loro prezzo è solo speculativo. È chiaro che il bitcoin viene ora utilizzato essenzialmente per azioni oscure: questo è il suo valore.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Che cos'è l'sr - perché non è nell'elenco che è stato dato? Per cosa lo state usando?

Il pacchetto sr è "
... Selezione di buoni input prognostici mediante il test gamma ...

... per determinare i lag nella serie temporale. Quanto avanti appare il segnale? Questo è un classico esempio del problema di capire quale delle nostre variabili di input, le variabili predittive, sia effettivamente predittiva. Si tratta di un problema non lineare e multivariato. È questo il problema che il test Gamma risolve.

...Viene dimostrato l'uso di Gamma per trovare relazioni causali nei dati delle serie temporali, determinare ritardi e attacchi ottimali e mettere a punto le prestazioni di una rete neurale. "

Manca nell'elenco. Scopo dell'uso di cui sopra.

 
mytarmailS #:

senza speranza )))

Assolutamente.

Il pacchetto blotter non è stato applicato. Al momento non è presente in CRAN.

Vladimir Perervenko #:

Dovrebbe essere una cosa utile, a giudicare dalla descrizione.

Come eseguire questo test su un campione - si può condividere il codice per il pubblico?

