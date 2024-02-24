L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3065
Per dirla in questo modo - c'è stato un periodo in cui studiavo le criptovalute - l'idea alla base di ogni token non è la vuota esistenza, ma un qualche tipo di utilità - un sostituto della firma, un sostituto di SWIFT, un token di pagamento universale per investire in startup in tutti i Paesi, un pagamento per beni senza commissioni, un pagamento per l'archiviazione di informazioni e altre buone intenzioni. Tuttavia, di fatto, vanno in borsa e dimenticano il loro scopo, cioè il loro valore per l'umanità. Il Bitcoin è essenzialmente una cambiale - una cambiale - garantita dalla fede in dollari. In generale, ho grossi dubbi sulle criptovalute inutili....
Scalper - interessante.
Vladimir, hai usato il pacchetto blotter?
a proposito, la strategia di questo libro funziona davvero sulle operazioni giornaliere, sulle azioni ma non sul forex.
e così via. Molte azioni...
Anche se ho usato i dati di un centro di brokeraggio che ha azioni, quindi tutto è possibile ...
I derivati sono scambiati in borsa, il bitcoin non si preoccupa di questo.
Mi riferivo alla borsa delle criptovalute di corso.....
Senza di essa, non si possono scambiare segni
Ci sono scambi. Ma, in generale, qualcosa che riguarda già qualcos'altro... Voglio dire che i gettoni hanno un significato originario, che si perde nel tempo e rimane solo il tasso di scambio. E poiché non hanno alcun senso economico, il loro prezzo è solo speculativo. È chiaro che il bitcoin viene ora utilizzato essenzialmente per azioni oscure: questo è il suo valore.
Che cos'è l'sr - perché non è nell'elenco che è stato dato? Per cosa lo state usando?
Il pacchetto sr è "
... Selezione di buoni input prognostici mediante il test gamma ...
... per determinare i lag nella serie temporale. Quanto avanti appare il segnale? Questo è un classico esempio del problema di capire quale delle nostre variabili di input, le variabili predittive, sia effettivamente predittiva. Si tratta di un problema non lineare e multivariato. È questo il problema che il test Gamma risolve.
...Viene dimostrato l'uso di Gamma per trovare relazioni causali nei dati delle serie temporali, determinare ritardi e attacchi ottimali e mettere a punto le prestazioni di una rete neurale. "
Manca nell'elenco. Scopo dell'uso di cui sopra.
senza speranza )))
Assolutamente.
Il pacchetto blotter non è stato applicato. Al momento non è presente in CRAN.
Chiese a Kandinsky di disegnare un commerciante con dei pacchetti
Dovrebbe essere una cosa utile, a giudicare dalla descrizione.
Come eseguire questo test su un campione - si può condividere il codice per il pubblico?