L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2934
Per il Runtime ONNX interno di Microsoft, la versione minima dichiarata è Windows 10 build 1809.
E in C:Windows\System32\onnxruntime.dll c'è una versione molto vecchia, la 1.10. Al momento la versione auspicabile è la 1.14.
Scriveremo articoli passo passo su come utilizzare le funzioni ONNX.
È disponibile l'ultima versione di ONNX supportata da DirectML.
"
DirectML è una libreria ad alte prestazioni con accelerazione hardware DirectX 12 per l'apprendimento automatico su Windows. DirectML fornisce l'accelerazione GPU per le attività di apprendimento automatico più comuni su un'ampia gamma di hardware e driver supportati.
Se utilizzata in modo indipendente, l'API DirectML è una libreria DirectX 12 di basso livello ed è adatta per applicazioni ad alte prestazioni e bassa latenza come piattaforme, giochi e altre applicazioni in tempo reale. La perfetta compatibilità di DirectML con Direct3D 12, così come il suo basso overhead e la sua conformità all'hardware, rendono DirectML ideale per accelerare l'apprendimento automatico quando sono richieste prestazioni elevate e l'affidabilità e la prevedibilità dei risultati attraverso l'hardware sono fondamentali.
Il fornitore di runtime DirectML utilizza attualmente la versione1.9.0 di DirectML e supporta fino all'opset 15 di ONNX(ONNX v1.10). La stima di modelli che richiedono una versione di opset superiore non è supportata e comporta prestazioni insufficienti.
"
È tutto molto, molto complicato...
È disponibile una versione beta del 3584 con supporto ONNX.
È necessario Windows 10 build 1809 o più recente, preferibilmente Windows 11 con tutti gli aggiornamenti.
Quali versioni di Windows Server sono adatte a ONNX?
Per prima cosa è necessario decidere
Non arriverà sul mercato, a meno che non ci sia una sezione "modelli DNN addestrati". È improbabile che funzioni in un tester. I trader devono essere seriamente motivati a padroneggiare questo difficile strumento. È destinato principalmente alla fase di implementazione. E molte persone hanno risolto questa fase del MO (bene o male - un'altra domanda).
Pertanto, attendiamo una descrizione dettagliata da parte degli sviluppatori.
Nei vostri link non ho trovato informazioni sulle versioni del server. Qui scrivono che è necessario un server 2019.
Sono interessato alla possibilità universale, senza costi e veloce (in tutti i sensi) di eseguire EA con modelli MO su VPS. I possibili problemi con il mercato non sono importanti (personalmente per me).
Mi risulta che la 1.13.1 è l'ultima versione per Windows 7. Quindi non funzionerà? Gioie e dolori di un povero utente di MT5....
Richiede una libreria aggiuntiva per funzionare?
Gli articoli sono buoni - aspetteremo.
Che cosa è questo circa così telegraficamente?
Sarà disponibile sul mercato, anche nei tester, compreso Cloud Network.
ONNX Runtume sarà riscritto e riprogettato per non dipendere da librerie di sistema obsolete.
I file ONNX vengono facilmente inclusi nei progetti, criptati e compressi all'interno di file EX5. Si ottengono robot puliti da un singolo file.
Flusso di lavoro:
Mi scuso per una domanda forse stupida, sono disponibili i tick nell'addestramento in python?
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
La formazione su Python viene effettuata al di fuori del tester stesso. Si prega di leggere la sezione della documentazione relativa a Python.