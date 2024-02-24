L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2931
Non riesco ad aprire .onnx su un terminale mac (pacchetto .dmg) perché
[flag di creazione del modello. Attualmente è disponibile solo il flag FILE_COMMON. Si usa per caricare un file di modello dalla cartella comune della piattaforma \Common\Files\.
e qui non c'è una cartella comune dei terminali (o ho cercato male), quindi dice che il file non è stato trovato.
e il flag è obbligatorio nella funzione.
Domani scarico la virtualizzazione, poi giochiamo :)
hai intenzione di pubblicare un nuovo articolo su questo argomento?
Sembra essere semplice, se non un po' complicato (mac).
Posterò un esempio qui più tardi.
Non lo so...
Con python, è l'unico pacchetto che non si installa finora. Ma con R non sono mai riuscito a installarlo prima.
Se vi invio il log degli errori, potete aiutarmi?
Con python, è l'unico pacchetto che non si installa finora. Ma con R, non sono mai riuscito a installarlo prima.
Non ho un catbusta e l'ho montato molto tempo fa, quindi non sono sicuro di poterti aiutare in alcun modo.
Ecco il log, se capisci cosa c'è che non va, fammelo sapere.
E questo è ciò che il programma di installazione dice già per python
Avete provato a cercare gli errori su Google?
Le soluzioni trovate non funzionano.