L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2937
Andate nell'editor e cercate nel riquadro inferiore "Progetti pubblici", dove troverete "ONNX.Price.Prediction".
Grazie, molto interessante.
Ma ho SharedProjects vuoto, come faccio a popolarlo?
Ma ho SharedProjects vuoto, come faccio a riempirlo?
👍
Ora la cartella ONNX appare, ma è vuota.
Ora disponibile:
All'interno di un semplice modello di formazione in Python con generazione di model.onnx, inversione in Python e inversione in MQL5.
Nella beta MT5 di ieri abbiamo commesso un piccolo errore nella funzione OnnxRun, domani lo correggeremo e lo caricheremo.
2023.02.28 05:27:35.269 Storage si è unito con successo al progetto 'ONNX.Price.Prediction'.
2023.02.28 05:27:56.191 Stoccaggio Stoccaggio MQL5 attivato
2023.02.28 05:27:56.191 Stoccaggio checkout avviato per MQL5
2023.02.28 05:27:56.635 Stoccaggio Impossibile trovare il filesystem SVN richiesto (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Storage Il proprietario dello storage MQL5 è 'dinpae@gmail.com', cambiare l'account MQL5.
Cosa significa? Impossibile connettersi.
On - Connetti lo storage MQL5. dà 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Il proprietario dello storage MQL5 è 'dinpae@gmail.com', cambiare l'account MQL5.
Per partecipare a un progetto, fare clic su "Partecipa". Il progetto apparirà quindi nella sezione "Progetti condivisi". Quindi fare clic su " Ottieni aggiornamenti dal repository" nel menu contestuale del progetto per scaricarlo sul computer.
Grazie, ma non funziona.
Quindi fate clic su " Ottieni aggiornamenti dal repository" nel menu contestuale del progetto per scaricarlo sul computer.
Non c'è " Ottieni aggiornamenti dal repository " nel menu contestuale del progetto.
E ho fatto clic con il tasto destro del mouse in altri 10 punti: niente.
Specialisti di AI,
Fate clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto. Dovrebbe essere così: