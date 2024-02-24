L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2937

Nuovo commento
 
Renat Fatkhullin #:

Andate nell'editor e cercate nel riquadro inferiore "Progetti pubblici", dove troverete "ONNX.Price.Prediction".


Grazie, molto interessante.
Ma ho SharedProjects vuoto, come faccio a popolarlo?


 
Evgeny Dyuka #:

Grazie, molto interessante.
Ma ho SharedProjects vuoto, come faccio a riempirlo?

RTFM

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

👍

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

Ora la cartella ONNX appare, ma è vuota.


 
Evgeny Dyuka #:

Ora la cartella ONNX appare, ma è vuota.


Per partecipare al progetto, fare clic su "Partecipa". Il progetto apparirà quindi sotto "Progetti condivisi". Quindi, fate clic su " Ottenere gli aggiornamenti dal repository Ottieni aggiornamenti dal repository" nel menu contestuale del progetto per scaricarlo sul vostro computer.
 
Renat Fatkhullin #:

Ora disponibile:



All'interno di un semplice modello di formazione in Python con generazione di model.onnx, inversione in Python e inversione in MQL5.

Nella beta MT5 di ieri abbiamo commesso un piccolo errore nella funzione OnnxRun, domani lo correggeremo e lo caricheremo.

2023.02.28 05:27:35.269 Storage si è unito con successo al progetto 'ONNX.Price.Prediction'.

2023.02.28 05:27:56.191 Stoccaggio Stoccaggio MQL5 attivato

2023.02.28 05:27:56.191 Stoccaggio checkout avviato per MQL5

2023.02.28 05:27:56.635 Stoccaggio Impossibile trovare il filesystem SVN richiesto (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 Storage Il proprietario dello storage MQL5 è 'dinpae@gmail.com', cambiare l'account MQL5.

Cosa significa? Impossibile connettersi.

On - Connetti lo storage MQL5. dà 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Il proprietario dello storage MQL5 è 'dinpae@gmail.com', cambiare l'account MQL5.


Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
MQL5 Storage — это персональное онлайн-хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5. Оно интегрировано в MetaEditor: вы можете сохранять и получать данных...
 
Aleksey Nikolayev #:
Per partecipare a un progetto, fare clic su "Partecipa". Il progetto apparirà quindi nella sezione "Progetti condivisi". Quindi fare clic su " Ottieni aggiornamenti dal repository" nel menu contestuale del progetto per scaricarlo sul computer.

Grazie, ma non funziona.
Quindi fate clic su " Ottenere gli aggiornamenti dal repository Ottieni aggiornamenti dal repository" nel menu contestuale del progetto per scaricarlo sul computer.
 Non c'è " Ottenere gli aggiornamenti dal repository Ottieni aggiornamenti dal repository " nel menu contestuale del progetto.
E ho fatto clic con il tasto destro del mouse in altri 10 punti: niente.


 
Specialisti di AI,
Forse qualcuno ha provato ad applicare le reti non per la previsione dei prezzi, ma per la gestione delle mani e del rischio.
Cosa posso leggere su questo argomento, quali tipi di reti utilizzare?
 
Roman Kutemov #:
Specialisti di AI,
Forse qualcuno ha provato ad applicare le reti non per la previsione dei prezzi, ma per la gestione delle mani e del rischio.
Cosa posso leggere su questo argomento, quali tipi di reti utilizzare?
È possibile utilizzare reti normali.
Basta addestrarle con algoritmi di ottimizzazione, come quelli genetici...

Dovresti leggere qualcosa sugli algoritmi di ottimizzazione e sulla scrittura di funzioni di fitness, non sulle reti.
 
Evgeny Dyuka #:

Grazie, ma non funziona.
Quindi fare clic su " Ottieni aggiornamenti dall'archivio" nel menu contestuale del progetto per scaricarlo sul computer.
 Non c'è nessun " Ottieni aggiornamenti dall'archivio" nel menu contestuale del progetto.
E ho fatto clic con il pulsante destro del mouse in altri 10 punti: niente.


Fate clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto. Dovrebbe essere così:


1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399
Nuovo commento