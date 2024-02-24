L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2929

Nuovo commento
 
Aleksey Nikolayev #:

Sicuramente ci sono alcune limitazioni, sia nel formato stesso che nella sua specifica implementazione. Ma spero comunque che semplifichi l'uso del MO nel trading reale, soprattutto quando si utilizzano i VPS.

Anche la possibilità di testare TS su MO in MT5 tester. In generale, un ONNX funzionante ridurrà notevolmente la costruzione di biciclette e la produzione di stampelle.

[Eliminato]  

Dice anche che è necessario vinda, probabilmente non si avvia su mac.

Proverò a caricare il katbusta stasera.

Alcuni pacchetti permettono di caricare anche le pipeline.
 
Rashid Umarov #:

Non ho visto alcun suggerimento concreto nella prima pagina. Non sei obbligato a svelare i tuoi segreti se sei un maestro nell'utilizzo del machine learning per il trading. Ma puoi fornire dei link o allegare del materiale.

Penso che lo schema allegato sia adatto a questo compito. Nell'archivio è presente un file PDF.

Propongo di moderare il thread secondo le regole inglesi (passo a destra, passo a sinistra - esecuzione).

E le domande: statistica, metodi numerici (lo stesso calcolo dei pesi dell'errore), elaborazione dei dati (DSP, wavelets) - è ancora apprendimento automatico o non rientra nell'ambito di questo argomento?

 
Rorschach #:

Propongo di moderare il thread secondo le regole inglesi (step to the right, step to the left - esecuzione).

E le domande: statistica, metodi numerici (lo stesso calcolo degli errori dei pesi), elaborazione dei dati (DSP, wavelets) - si tratta ancora di machine learning o no all'interno di questo argomento?

Oggi il punto di riferimento della statistica, e la MO è molto spesso riferita alla statistica, è R, che naturalmente ha una rubrica che può servire all'uniformità della comprensione a livello di termini. e la stessa comprensione si realizza a livello di codice software - pacchetti.

Quali sono gli strumenti per la MO?

https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html

Quali sono glistrumenti per le serie temporali?

https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

Quali sono gli strumentiper l 'econometria?

https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html


Gli strumenti possono sovrapporsi.

Tuttavia, esprimere il proprio pensiero a livello di applicazione dei pacchetti relativi a questa o quella sezione, permette di escludere ragionamenti a livello di foglie, fiori e ranuncoli da parte di vari tipi di artigiani agricoli collettivi.

CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning
CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning
  • cran.r-project.org
Several add-on packages implement ideas and methods developed at the borderline between computer science and statistics - this field of research is usually referred to as machine learning. The packages can be roughly structured into the following topics:
 
Non sono riuscito a fare CatBoost né su Python (3.11) né su R (4.5) - è triste. Forse non mi piace il semestre?
 
Aleksey Vyazmikin CatBoost né su Python (3.11) né su R (4.5) - è triste. Forse non mi piace il 7?
Non lo so...
Stavo ancora usando R 3.5.
Altre persone usavano python.
Nessuno ha avuto problemi.

 
Aleksey Nikolayev #:

Sicuramente ci sono alcune limitazioni, sia nel formato stesso che nella sua specifica implementazione. Ma spero comunque che semplifichi l'uso del MO nel trading reale, soprattutto quando si utilizzano i VPS.

Da qualche parte si dice che è un NPS.
Da qualche parte si dice che è un contenitore per il porting di MO con supporto per librerie specifiche....

Non lo so.
 

I miei post vengono cancellati dagli ADMIN, a quanto pare in modo molto segreto ;)))). Buona fortuna a tutti

è molto facile guadagnare, elementare, un sacco di soldi, solo con la testa, MO qui è una foresta, in una sera:


la cosa principale è non dire a se stessi "sono intelligente e so dove il prezzo andrà".

Non è un robot che muove il prezzo, è un essere umano che se ne frega... delle formule.

Se si apre un acquisto, si perde, se si apre una vendita, è la stessa cosa.

Questo è l'intero principio, e dipende dal volume, cioè il volume più forte al momento perderà, poi un altro.

Si può vincere in queste condizioni?

Ecco perché l'IO è fuori dal quadro.

 
mytarmailS #:
Da qualche parte si dice che è un'API
Da qualche parte si dice che è un contenitore per il porting di MO con supporto per librerie specifiche....

Non lo so.

Una sorta di linguaggio che descrive grafici di calcoli. Un elenco di operatori.

ONNX Concepts#
  • onnx.ai
ONNX can be compared to a programming language specialized in mathematical functions. It defines all the necessary operations a machine learning model needs to implement its inference function with this language. A linear regression could be represented in the following way: This example is very similar to an expression a developer could write...
 
Renat Akhtyamov #:

I miei post vengono cancellati dagli ADMIN, a quanto pare in modo molto segreto ;)))). Buona fortuna a tutti

è molto facile guadagnare, elementare, un sacco di soldi, solo con la testa, MO qui è una foresta, in una sera:


La cosa principale è non dire a se stessi "Sono intelligente e so dove il prezzo andrà".

Non è un robot a muovere il prezzo, ma un essere umano.

Se si apre un acquisto, si perde, se si apre una vendita, è la stessa cosa.

Questo è l'intero principio, e dipende dal volume, cioè il volume più forte perderà.

Si può vincere in queste condizioni?

È per questo che gli I.O.D. sono fuori mercato.

Ho dato un'occhiata al tuo thread cancellato: niente di utile, solo chiacchiere. Tieni per te le tue opinioni sui moderatori e sugli altri utenti.

correttamente cancellato

1...292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936...3399
Nuovo commento