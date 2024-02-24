L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2929
Sicuramente ci sono alcune limitazioni, sia nel formato stesso che nella sua specifica implementazione. Ma spero comunque che semplifichi l'uso del MO nel trading reale, soprattutto quando si utilizzano i VPS.
Anche la possibilità di testare TS su MO in MT5 tester. In generale, un ONNX funzionante ridurrà notevolmente la costruzione di biciclette e la produzione di stampelle.
Dice anche che è necessario vinda, probabilmente non si avvia su mac.
Proverò a caricare il katbusta stasera.Alcuni pacchetti permettono di caricare anche le pipeline.
Non ho visto alcun suggerimento concreto nella prima pagina. Non sei obbligato a svelare i tuoi segreti se sei un maestro nell'utilizzo del machine learning per il trading. Ma puoi fornire dei link o allegare del materiale.
Penso che lo schema allegato sia adatto a questo compito. Nell'archivio è presente un file PDF.
Propongo di moderare il thread secondo le regole inglesi (passo a destra, passo a sinistra - esecuzione).
E le domande: statistica, metodi numerici (lo stesso calcolo dei pesi dell'errore), elaborazione dei dati (DSP, wavelets) - è ancora apprendimento automatico o non rientra nell'ambito di questo argomento?
Propongo di moderare il thread secondo le regole inglesi (step to the right, step to the left - esecuzione).
E le domande: statistica, metodi numerici (lo stesso calcolo degli errori dei pesi), elaborazione dei dati (DSP, wavelets) - si tratta ancora di machine learning o no all'interno di questo argomento?
Oggi il punto di riferimento della statistica, e la MO è molto spesso riferita alla statistica, è R, che naturalmente ha una rubrica che può servire all'uniformità della comprensione a livello di termini. e la stessa comprensione si realizza a livello di codice software - pacchetti.
Quali sono gli strumenti per la MO?
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
Quali sono glistrumenti per le serie temporali?
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
Quali sono gli strumentiper l 'econometria?
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
Gli strumenti possono sovrapporsi.
Tuttavia, esprimere il proprio pensiero a livello di applicazione dei pacchetti relativi a questa o quella sezione, permette di escludere ragionamenti a livello di foglie, fiori e ranuncoli da parte di vari tipi di artigiani agricoli collettivi.
Ho dato un'occhiata al tuo thread cancellato: niente di utile, solo chiacchiere. Tieni per te le tue opinioni sui moderatori e sugli altri utenti.
correttamente cancellato