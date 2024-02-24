L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1426
La rete neurale è adatta alla storia? Oppure devi solo cambiare qualcosa (punzecchiare dove), per farlo sembrare qualcosa di redditizio.
La rete neurale ha eseguito solo il compito che le hai dato, se volevi una "formula di mercato", l'ha calcolata per te usando dati storici.
Continua a leggere , ecco la Wiki.
Imho, la questione non riguarda ciò che hai punzecchiato e punzecchiato dove e chi altro hai intenzione di punzecchiare.
Cioè, invece di 3 strati con 20 neuroni ciascuno (come nell'esempio) non ha senso usare 10 strati con 100 neuroni ciascuno? Perché volevo già caricare il mio kor i7 oggi.
Quindi, invece di usare 3 strati con 20 neuroni ciascuno (come nell'esempio), ha senso usare 10 strati con 100 neuroni ciascuno? Volevo già caricare il mio kor i 7 oggi
Qui hai fatto una domanda specifica, ma ahimè non c'è una risposta specifica, ho già visto più di un centinaio di video su NS e ho cercato su Google questa domanda specifica - la configurazione di NS è una questione di caso, non ci sono raccomandazioni specifiche - solo principi generali
Gli insegnanti incompresi hanno continuato ad immergersi... sul nido del cuculo...
Esistono strategie senza drawdown?
Un'altra cosa è che il metodo di Maxim implica una costante riqualificazione, quindi è interessante vedere come il grafico striscerebbe se riqualificato ogni settimana.
Puoi dirmi cosa c'è che non va nella rete neurale? Ho letto sul sito locale del trasferimento di input neuronet dal programma NeuroPro a Expert Advisor. Ho fatto tutto come descritto e ho ottenuto lo stesso risultato
Anche se il mio Expert Advisor non ha una logica di trading, tranne l'insieme di centinaia di numeri reali - i pesi dei neuroni e la formula di somma.
A mio parere questo è il problema - non c'è logica e quindi completa libertà di approssimare al meglio la storia dei prezzi. Per un processo stazionario questo sarebbe l'approccio giusto, ma nel nostro caso è incompleto e quindi non stazionario. Usare i predittori con le idee - secondo me questo è più corretto.
A proposito, quanti neuroni di ingresso e strati con neuroni su ogni strato nella rete?
Non mi sto riallenando per la 2a settimana specificamente per "vedere" cosa succede.
Finora non è un grosso problema. E nessuno ha detto che è un graal, è una macchina di apprendimento veloce che lavora bene su pezzi "buoni" del grafico
Attualmente sto riscrivendo nuove funzionalità da python, è piuttosto complicato lì, ma dovrebbero migliorare il TC. Scriverò un articolo separato su di loro in MB.
E il set di dati?
Ho akurasi 57,3% loglos 0,688
https://c.mql5.com/3/275/market66.zip
Precisione:65% Logloss:0.61382
ZS puro dataset non è cool, sarebbe bello con ogni chip bid\ask per essere in grado di eseguire su un tester, bene e semantica dei valori di uscita, ritorno, vola, ecc
NS è lo stesso adattamento di un ottimizzatore, anche in misura maggiore.
Sfortunatamente, molte persone non lo capiscono e continuano ad occuparsene. E capirlo è così semplice e ovvio.
Nessun MO o rete neurale è utile nel forex.
Puoi dirmi cosa c'è di sbagliato nella rete neurale? Ho letto sul sito locale del porting della rete neurale dal programma NeuroPro a Expert Advisor. Ho fatto tutto come descritto e ho ottenuto lo stesso risultato
Ma non appena arrivo all'avanti o viceversa, non appena vado oltre il periodo specificato, inizia il caos puro, non un solo segno di vita, i profitti o vanno immediatamente al fondo o volano via, senza alcun segno di aumento sistematico dei profitti, nemmeno un po'.
La rete neurale è adatta alla storia? O dobbiamo solo cambiare qualcosa (poke dove) per farlo sembrare redditizio. Ma allora cosa bisogna cambiare esattamente (all'interno del programma o forse un altro prog da usare).
È solo estremamente sorprendente, non c'è nessun tweaking intenzionale nell'algoritmo come accade nei grails tester, cioè l'EA non guarda avanti, ma la cosa divertente è che quando si imposta "non aprire trade se la previsione è inferiore a 50 pips" nelle impostazioni, poi su retesting... Rimangono solo i trade aperti proprio prima delle candele delle notizie, proprio nella direzione desiderata e con la dimensione di profitto desiderata (l'intero impulso). Anche se non c'è nessuna logica di trading nell'Expert Advisor, tranne l'insieme di centinaia di numeri reali - i pesi della rete neurale e la formula di somma.
Si scopre che hai trovato il Santo Graal di cui tutti parlano?
Basta non dimenticare di condividere il profitto con Victor Tsaregorodtsev(creatore di NeuroPro), dicono che vive nella scarsità a Krasnoyarsk, in una città di disastro ecologico, vivendo di tutoraggio a 5-10 dollari all'ora e scrivendo saggi.