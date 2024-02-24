L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2791
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E su quale delle 100 linee previste fare un pronostico? La media è la soluzione più ovvia.
Beh, diciamo che 50 previsioni al rialzo 50 al ribasso, facciamo una media, otteniamo una previsione orizzontale, e allora?)))
e questo è tutto. Quali sono le opzioni?
E su quale delle 100 linee previste fare un pronostico?
Una variante del markup "informativo", un test di penna:
Prendiamo un insieme di segnali e marchiamo le etichette come nei miei articoli, ma tenendo conto dell'informazione reciproca (di tipo regressivo) tra n stringhe dell'insieme di segnali prima di aprire un trade e n stringhe di prezzi futuri.
Se l'informazione reciproca è al di sotto della soglia, si segna come non operare.
quindi addestrato 2 modelli sui segnali e sul trade/non trade, a partire dal 2019.
Risultati:
Non si è ottenuto molto da questo approccio
Non avevo visto il suggerimento)
La cosa più logica da fare era provare altre opzioni:
tutte le opzioni non producono nulla
Beh, rileggete il mio post, l'ultima foto.
C'erano solo 2 varianti sulle prime 25 barre. E 2 errori sono un piccolo errore.
E questa è solo una variante del grafico su migliaia, che ha catturato la tua attenzione. La situazione sarà diversa in altri casi. È necessario elaborare una strategia (che non è stata formulata) e osservare la linea di equilibrio sui nuovi dati (Maxim ha portato la sua idea fino in fondo e tutto è diventato subito chiaro).