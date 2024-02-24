L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2797
Aspetto una risposta più sostanziosa, non una replica.
È così che si può scrivere una risposta a un intero libro e la risposta è: non hai risposto, la risposta non è sostanziale, è una ritrattazione))))
Se la dicitura "persona che si rispetti" non ti si addice, allora che altre domande ci sono? Perbacco).
Aleksey Vyazmikin, 2022.10.21:46
In realtà, suggerisco di scaricare il file al link. Ci sono 3 file csv nell'archivio:
Il campione contiene 5581 colonne con predittori, il target nella colonna 5583 "Target_100", le colonne 5581, 5582, 5584, 5585 sono ausiliarie e contengono:
L'obiettivo è creare un modello che "guadagni" più di 3000 punti sul campione exam.csv.
La soluzione deve essere realizzata senza sbirciare nell'esame, cioè senza utilizzare i dati di questo campione.
Per mantenere l'interesse, è auspicabile raccontare il metodo che ha permesso di raggiungere tale risultato.
I campioni possono essere trasformati in qualsiasi modo, anche cambiando il campione di destinazione, ma è necessario spiegare la natura della trasformazione, in modo che non sia un puro adattamento al campione d'esame.
Aleksey Nikolayev, 2022.10.11 21:16
Se si pensa improvvisamente, qui è un buon libro sulle basi di R e come libro di riferimento.
Se quello che posso sconto)))) Per me questo è meglio di altri)))
Prendete dal pacchetto R rattle:: rattle() fornisce le risposte a tutte le domande del post e a un gruppo di domande aggiuntive e utili, voi stessi siete sorpresi dai risultati e ci parlate brevemente dei risultati .
Rattle ha tutto: preprocessing, rappresentazione grafica della capacità predittiva dei predittori, 6 modelli, valutazione dei modelli .
Per ottenere risultati che vi sorprendono dovete spendere un po' meno tempo che per scrivere sul forum. Ma il risultato sarà vostro, delle vostre conoscenze e capacità, non di qualcun altro.
Altrimenti, andiamo sul mercato e sarete felici, anche se pagati.
Dimostri di essere in grado di fare qualcosa, invece di limitarsi ad agitare l'aria - non ha fornito alcuna prova di soluzioni complete, ma solo l'affermazione di aver trovato un modo graal per selezionare i predittori. Credo che il suo sonaglio sia solo un giocattolo, non è molto utile per un campione complesso come questo.
Ho solo suggerito un compito del genere sotto forma di gara, in modo che non ci si smerdasse l'un l'altro, ma si potesse davvero mostrare la propria abilità e quindi farsi rispettare.
Non si dovrebbe "sentire", ma pubblicare il codice e i risultati del codice.
Sei molto avido! E avido a causa della pigrizia.
500 dollari e tutte le risposte. E poi ti sdrai sul divano e "senti" con le tasche più leggere, ma con i risultati.
Quindi non siate pigri: cercate di risolvere il problema!
Per quanto riguarda la sensazione, scrivo perché l'ho provata e o l'ho usata male o non serve a nulla su campioni complessi.
Ho un mio metodo per estrarre informazioni utili, quindi voglio confrontarlo con altri.