Ho risposto alla tua domanda su cosa sto cercando.
Quindi facciamo una discussione scientifica.
Cosa e dove non sei d'accordo e perché, o cosa e dove non capisci...
E avremo una conversazione significativa.

Aspetto una risposta più sostanziale, non una risposta.

 
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sulla verifica delle strategie di trading

Esiste un modello nel caos? Proviamo a trovarlo! Apprendimento automatico sull'esempio di un campione specifico.

Aleksey Vyazmikin, 2022.10.21:46

In realtà, suggerisco di scaricare il file al link. Ci sono 3 file csv nell'archivio:

  1. train.csv - un campione, sul quale è necessario allenarsi.
  2. test.csv - campione ausiliario, che è possibile utilizzare durante l'allenamento, anche unito a train.
  3. exam.csv - un campione che non partecipa all'addestramento.

Il campione contiene 5581 colonne con predittori, il target nella colonna 5583 "Target_100", le colonne 5581, 5582, 5584, 5585 sono ausiliarie e contengono:

  1. 5581 colonna "Ora" - data del segnale
  2. 5582 colonna "Target_P" - direzione dell'operazione "+1" - acquistare / "-1" - vendere
  3. 5584 colonna "Target_100_Buy" - risultato finanziario dell'acquisto
  4. 5585 colonna "Target_100_Sell" - risultato finanziario della vendita.

L'obiettivo è creare un modello che "guadagni" più di 3000 punti sul campione exam.csv.

La soluzione deve essere realizzata senza sbirciare nell'esame, cioè senza utilizzare i dati di questo campione.

Per mantenere l'interesse, è auspicabile raccontare il metodo che ha permesso di raggiungere tale risultato.

I campioni possono essere trasformati in qualsiasi modo, anche cambiando il campione di destinazione, ma è necessario spiegare la natura della trasformazione, in modo che non sia un puro adattamento al campione d'esame.


 
Prendete il pacchetto rattle:: rattle() da R, questo fornisce risposte a tutte le domande del post e a molte altre domande aggiuntive e utili, siete sorpresi dai risultati e ci raccontate brevemente i risultati .

Rattle ha tutto: preprocessing, rappresentazione grafica della capacità predittiva dei predittori, 6 modelli, valutazione dei modelli .

Per ottenere risultati che vi sorprendono dovrete dedicare un po' meno tempo che a scrivere sul forum. Ma il risultato sarà vostro, delle vostre conoscenze e competenze, non di qualcun altro.

Altrimenti, andiamo sul mercato e sarete felici, anche se pagati.

 

Se quello che posso sconto)))) Per me questo è meglio di altri)))

 
Ecco e dimostrate di essere capaci di qualcosa, e non solo di agitare l'aria qui - non c'è stata alcuna prova da parte vostra della presenza di soluzioni compiute, solo un'affermazione di aver trovato un modo graal di selezionare i predittori. Ritengo che il tuo sonaglio sia solo un giocattolo, non molto utile per un campione complesso come questo.

Ho solo suggerito un compito del genere sotto forma di gara, in modo che non ci si smerdasse a vicenda, ma si potesse davvero mostrare la propria abilità e quindi farsi rispettare.

 
Non si dovrebbe "sentire" ma postare il codice e i risultati del codice.

Molto avido! E avido a causa della pigrizia.

500 dollari e tutte le risposte. E poi si sdraiano sul divano e "sentire" con una tasca più leggera, ma con il risultato.

 
Quindi non siate pigri: cercate di risolvere il problema!

Per quanto riguarda la sensazione, scrivo perché l'ho provata e o l'ho usata male o non serve a nulla su campioni complessi.

Ho un mio metodo per estrarre informazioni utili, quindi voglio confrontarlo con altri.

