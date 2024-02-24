L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2790
Richiede tempo apparentemente))))
Spiegato più volte.
Non sono riuscito a trovarlo, non hanno scritto su R2, e questo è importante per me :)
Beh, ha scritto che fa parte della categoria "mangiare e bere". Quindi non ci sono soluzioni all'orizzonte. Forse almeno un'idea brillante riuscirà a passare, è già un risultato. Si è parlato un po' di LSTM, poi di agenti. Per ora a livello di delirio inconscio. Un insieme di parole in un sistema non è ancora formato.
Speriamo che si trasmetta, sembra un tipo simpatico).
Si sta abituando).
Chel nicchia, non è nel senso di qualità umane. Nel MO, l'uomo capisce, a volte anche qualcosa di comprensibile non solo a lei rants))))
Non sono riuscito a trovarlo, non hanno scritto di R2, che per me è importante :)
Non hanno scritto di R2. Non lo uso. Non ricordo il motivo esatto, sembra che sia una misura per le righe stazionarie, e noi non abbiamo tali righe.
Sì, l'ho già bannato - non serve a niente.
Sì, a volte fa dei post fuori tema, ricordando i post di Maxim qui nel thread.
E spesso - in tema.
Per ora, ignorate...
Grazie per la risposta.
Ho già mostrato un approccio simile in passato.
L'essenza dell'approccio consiste nel cercare analogie nella storia e confrontarle con la situazione/pattern attuale....
C'è un pattern attuale, cerchiamo un pattern simile nella storia, guardiamo come sono finiti i pattern storici e aspettiamo qualcosa di simile in futuro...
Questa volta ho rinunciato completamente all'analisi del prezzo nella sua forma pura a causa del grande rumore, ora cerco le somiglianze esclusivamente nelle curve dell'indicatore, in questo caso le bande di Bolinger.
Il prezzo non viene preso in considerazione, ma solo tre bande di Bolinger, i primi 50 punti sono il pattern attuale, quello dopo la linea verticale è il futuro.
Poiché il pattern è grande, 3 curve di 50 punti = 150 punti, ho ridotto la dimensionalità con la PCA e ho preso le prime 25 componenti.
e si cerca la vicinanza nello spazio ridotto.
Ecco alcuni dei modelli più vicini trovati.
È possibile ottenerne altri.
Beh, non è una novità, caos e caos...
Questo suggerisce che prevedere il valore successivo o lo ZZ non è la soluzione migliore...
C'è anche un indizio interessante, la figura mostra che il prezzo ha paura di scendere sotto -0,5 per i primi 50 punti dei nuovi dati.
Questo è un indizio interessante di come si possano e probabilmente si debbano creare dei target, e il loro aspetto non è quello che siamo soliti immaginare....
p.s. Visualizzate i vostri dati, è a dir poco utile.
Ho già mostrato un approccio simile.......
p.s. visualizza i tuoi dati, è a dir poco utile.
Ho fatto una cosa simile con i prezzi circa 4 anni fa (canale attraverso alti/bassi). Le immagini erano simili. Da tutte le varianti future (che sono considerate come una previsione) ho costruito una linea media aritmetica. La previsione si è rivelata quasi sempre una linea orizzontale. Non l'ho fatto con il MO, ma ho cercato le minime deviazioni dal modello e le varianti nella storia. Dopo questa delusione ho iniziato a utilizzare il MO. Ma il problema è ancora presente (orizzontale o 50/50).