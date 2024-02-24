L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1394

Maxim Dmitrievsky:

Quando si tratta di risultati - non ho visto nulla di simile al mio nel thread, nemmeno vicino

Gli unici risultati che ho visto sono quelli di fxsaber, e non lo intendo nel pieno senso della parola.

Non ho bisogno di ricordarti i backtest sul tovagliolo.

Non sto criticando, sto solo dicendo che è un approccio molto complesso e sono divertito da affermazioni come "lo farò per un paio di settimane e tutto andrà bene".

Lei ha la megalomania. Solo i vostri approcci e i vostri test sono corretti, il resto è da smidollati e fasulli, ecc.
Penso che i miei test non siano meno corretti, ma in più, ancora più istruttivi. E vi consiglio di passare a un tovagliolo, e di abbandonare la credenza religiosa nell'origine divina e l'infallibilità del tester MT).
 
Maxim Dmitrievsky:

anche una cosa apparentemente semplice come questa, nessuno ha scritto su questo, o su RL, alglib scaffolding ecc.

quindi di cosa stiamo parlando... Così vedi solo "obiettivo randomizzato" e non riesci a pensare a un modo per renderlo più complicato, perché è sempre facile vedere ciò che è pronto e dire che è facile, ma per migliorare...

Prima dei vostri articoli pensavo che fosse qualcosa di complicato. Ma ora posso inventare qualcosa e modificarlo, se necessario. E grazie per questo!
Yuriy Asaulenko:
Lei ha la megalomania. Solo i tuoi approcci e i tuoi test sono corretti, il resto è un tovagliolo e una stronzata, ecc.
Io, d'altra parte, trovo i miei test non meno corretti, ma in più, ancora più istruttivi. E vi consiglio di passare a un tovagliolo, e di separarvi dalla credenza religiosa nell'origine divina e nell'infallibilità del tester MT).

Non vedo nessun test da parte tua, il modello di dispersione sul grafico è completamente casuale))

elibrario:
Prima dei vostri articoli, pensavo che fosse qualcosa di complicato. Ma ora, se necessario, si può pensare a qualcosa e modificarlo. E grazie per questo!

Queste sono le basi, come completare un modello senza un insegnante, e come far funzionare qualcosa con i nuovi dati.

Per esempio, come campionare correttamente questi esempi, da quali distribuzioni, con quale frequenza, come convalidare, ecc.
 
Maxim Dmitrievsky:

Asaulenko ha servito 20 palleggi in rete ed è felice... non è divertente?

Ho bisogno di risultati, non di approcci complicati. Gli approcci complessi devono produrre una nuova qualità. Avete metodi complicati, sì. Ma non ci sono risultati qualitativamente diversi. Allora perché tutte queste difficoltà?
Naturalmente, potete pensare al 2x2 come a un modo sofisticato di affermare quanto siamo fighi, e quanto è fica la nostra idea. Fa impressione su alcune persone,
Ecco, me ne vado.

 
Maxim Dmitrievsky:

Non vedo nessun test da parte tua, allora il punto di dispersione sul grafico è del tutto casuale ))

casuale è rotondo)

E c'è un'ellisse.

Yuriy Asaulenko:
Ho bisogno di risultati, non di approcci complessi. Gli approcci complessi dovrebbero produrre una nuova qualità. Avete un modd complesso altrove. Ma non ci sono risultati qualitativamente diversi. Allora perché tutte queste difficoltà?
Ecco, via da Auchan.

)) La qualità è che ottengo una manciata di buoni modelli in 5 minuti (il risultato). La complessità è necessaria inizialmente in modo che poi non rimangano seduti per mesi e non raccolgano i modelli quando quelli vecchi sono rotti

Elibrarius:

randome è circolare)

E c'è un'ellisse.

OK, un'ellisse è al limite del casuale, più vicina a un cerchio che a una linea retta.

 
Maxim Dmitrievsky:

OK, l'ellisse si trova sul bordo dei randomi, più vicina a un cerchio che a una linea retta

Come suggerito da Yuri, se facciamo trading con previsioni > 2.5 e <-2.5 - in realtà la maggior parte dei trade sarà in profitto:

Vedo un tasso di errore del 15-20%.

elibrario:

Come suggerito da Yuri, se fai trading con previsioni > 2.5 e <-2.5 - in realtà la maggior parte dei trade sarà in profitto:

Potete vedere che il tasso di errore è del 15-20%.

non funziona così, c'è una linea inclinata di 45g attraverso la nuvola non orizzontale

da non contare le deviazioni... anche suggerite non sapendo cosa ))
