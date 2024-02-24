L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1394
Quando si tratta di risultati - non ho visto nulla di simile al mio nel thread, nemmeno vicino
Gli unici risultati che ho visto sono quelli di fxsaber, e non lo intendo nel pieno senso della parola.
Non ho bisogno di ricordarti i backtest sul tovagliolo.
Non sto criticando, sto solo dicendo che è un approccio molto complesso e sono divertito da affermazioni come "lo farò per un paio di settimane e tutto andrà bene".
anche una cosa apparentemente semplice come questa, nessuno ha scritto su questo, o su RL, alglib scaffolding ecc.
quindi di cosa stiamo parlando... Così vedi solo "obiettivo randomizzato" e non riesci a pensare a un modo per renderlo più complicato, perché è sempre facile vedere ciò che è pronto e dire che è facile, ma per migliorare...
Lei ha la megalomania. Solo i tuoi approcci e i tuoi test sono corretti, il resto è un tovagliolo e una stronzata, ecc.
Non vedo nessun test da parte tua, il modello di dispersione sul grafico è completamente casuale))
Prima dei vostri articoli, pensavo che fosse qualcosa di complicato. Ma ora, se necessario, si può pensare a qualcosa e modificarlo. E grazie per questo!
Queste sono le basi, come completare un modello senza un insegnante, e come far funzionare qualcosa con i nuovi dati.Per esempio, come campionare correttamente questi esempi, da quali distribuzioni, con quale frequenza, come convalidare, ecc.
Asaulenko ha servito 20 palleggi in rete ed è felice... non è divertente?
Ho bisogno di risultati, non di approcci complessi. Gli approcci complessi dovrebbero produrre una nuova qualità. Avete un modd complesso altrove. Ma non ci sono risultati qualitativamente diversi. Allora perché tutte queste difficoltà?
)) La qualità è che ottengo una manciata di buoni modelli in 5 minuti (il risultato). La complessità è necessaria inizialmente in modo che poi non rimangano seduti per mesi e non raccolgano i modelli quando quelli vecchi sono rotti
OK, un'ellisse è al limite del casuale, più vicina a un cerchio che a una linea retta.
OK, l'ellisse si trova sul bordo dei randomi, più vicina a un cerchio che a una linea retta
Come suggerito da Yuri, se facciamo trading con previsioni > 2.5 e <-2.5 - in realtà la maggior parte dei trade sarà in profitto:
Vedo un tasso di errore del 15-20%.
non funziona così, c'è una linea inclinata di 45g attraverso la nuvola non orizzontaleda non contare le deviazioni... anche suggerite non sapendo cosa ))