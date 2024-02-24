L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2784
Come si fa il campionamento? Non capisco.
Devo inserirlo in un array e poi salvarlo? Non sono bravo in questo.
Ho uno schizzo su 4k, ma non è un problema farlo su 5k.
Ho bisogno di un file csv delimitato ";" con le colonne: "Data", "Target".
In "Target" scrivere il target - che codificherebbe la presenza e la posizione della freccia.
Avete frecce all'apertura della barra o cosa?
Le frecce appaiono al momento dell'evento.
Cercherò di capirlo. Se ho abbastanza cervello). Non ho affrontato queste domande. Non ne ho avuto bisogno. Non riesco a farlo abbastanza velocemente, sono impegnato in questioni familiari.
Se le frecce al centro della barra dipendono arbitrariamente dal tick, sarà un po' più complicato.
Potete anche darmi un file bin, ma descrivendone la struttura.
Vent'anni fa, quando sviluppavo il C, anch'io mi sono bloccato a questo punto. L'indicizzazione parte da zero e il ciclo è di un'unità in meno. Ma poi MKL è facile da padroneggiare - lo stesso C.
Data - numero di barra, e target 0 o 1 comprare vendere?
La data è migliore per controllare la sincronizzazione.
Target "0" o "1" - la freccia è apparsa o meno, o in una sola volta -1 - freccia verso il basso, 1- freccia verso l'alto, 0 - nessuna freccia.
Anche se ammetto che l'indicatore prevede che la freccia venga disegnata solo una volta per ginocchio, anche se c'è un motivo per disegnarla ripetutamente, allora sarà difficile.
Quale dei seguenti è lo strumento migliore da utilizzare per generare dati?
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html
Si dovrebbe prendere il clustering che è rilevante per la variabile target.
Esiste un clustering di questo tipo?
