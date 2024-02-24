L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1384
Peccato che non si possa dare un "Like".
Si può semplicemente pagare (scherzo).
Yuri sta facendo bene anche con semplici incrementi
il prezzo sul mercato riflette l'equilibrio della domanda e dell'offerta, per lo più in diversi momenti storici
c'è un altro problema: quanta storia dovrebbe essere analizzata in MO?
se usiamo qualche costante Bars = 1000
Non saranno dati inaffidabili per l'apprendimento?
x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)
il risultato sarà: l' importanza del destinatario con il ritardo più lungo sarà il più grande (più varianza, più guadagno di informazioni), e questo destinatario contiene tutta la varianza delle altre caratteristiche
In una tendenza lunga = sì. E l'importanza, più lontano, più forte è la correlazione, perché tutti crescono nella stessa direzione.
E in questa situazione:
La 20a barra è allo stesso livello della 0a, ma la 5a e la 10a contengono più informazioni della 20a. E c'è correlazione tranne che per i 2-3 vicini.
Ci sono molte situazioni e bisogna analizzare tutte le barre.
In alternativa, puoi sfoltire la serie come ha fatto il creatore di questo ramo (nel suo blog).
Suppongo che se rompiamo il prezzo in livelli, allora possiamo calcolare la profondità media della storia per livello, partendo da quando il prezzo è arrivato ad esso e finendo quando è uscito
Non uso gli incrementi).
SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]
Sono incrementi relativi. Basta chiamarli con altri nomi.
significa che con l'aumentare dei campioni ci sarà una correlazione massima, se si fa la media
localmente nessuno è interessato.
Inquietante.))
Bene, calcola la correlazione tra i tuoi predittori, su tutto il campione
e poi buttarli via tutti)
Bene, calcola la correlazione tra i tuoi predittori, su tutto il campione
e poi buttarli via tutti)