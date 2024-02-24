L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1341
Codice script, se qualcuno è interessato - ahimè, nessuna classe
Ha fatto un'analisi dei modelli paralleli, cioè mostra i punti di attivazione della soglia (default 0,5) sul campione di prova.
Si può vedere che i modelli sono abbastanza simili in generale, ma un'altra cosa che sorprende sono gli intervalli di tempo molto grandi in cui non ha avuto luogo alcuna attivazione. Forse la ragione è qualche predittore che prende informazioni dalla barra mensile...
E poi un mucchio di scambi in fila su ogni barra? Ne ho avuto uno simile, con NS. La conclusione è simile - la grande TF sta influenzando, e le piccole la stanno integrando.
Non proprio, è solo che le offerte sono più grandi della larghezza dello schermo - non ne ho postata una grande. Ma il fatto che si presenti sotto forma di raggruppamenti - sì. Se valga la pena di buttare via i TF superiori che tagliano così tanto le possibilità di entrata o no, è la domanda...
+++
Senza offesa per Alexei - mi colpisca se capisco una parola di quello che scrive. Né gli obiettivi né i metodi per raggiungerli sono chiari o comprovati. Lo spirito di Teacher, che ha passato 15 anni sulle reti neurali e ora lavora in un autolavaggio, aleggia così su di lui.
Sì, tutti camminiamo sotto Dio, non c'è particolare differenza in un autolavaggio, o in qualche manager, "cresciuto" ad uno pseudo socio, che però può anche facilmente farsi prendere a calci in culo prima della pensione e lasciare al trogolo rotto. Ora in alcune aziende in stile occidentale ci sono 30 "vice-presidenti" per 100 dipendenti, il manager medio è ora una vice-presidenza per 50.000 al mese))) È divertente e peccaminoso...
O un rischio consapevole e una minaccia reale di lavorare in un autolavaggio, ma sulla strada con più entusiasmo, interesse e avventura, o un rischio ancora maggiore ma nascosto "sotto il tappeto" "crescita di carriera", con delusione sia nel processo che nel risultato. Se nasci plebeo è meglio che abbandoni subito le speranze, ma puoi provare a "farcela", tanto non hai niente da perdere, almeno prima di morire puoi dire che hai fatto il meglio che potevi e non hai dovuto strisciare tutta la vita come uno stronzo)))
Vale la pena buttare via i TF superiori, che tagliano così tanto le possibilità di entrata, o no, questa è la domanda...
Beh, o lo si testa manualmente e si decide, o lo si ottimizza.
Beh, o sudare manualmente e decidere, o fare un po' di ottimizzazione.
Ho bisogno di scavare tra i fogli e trovare la causa, ci arriverò nei prossimi giorni - ho bisogno di riposare un po' per questo.
Finora alcuni modelli sono scossi dal tag - sembrano avere più variazioni, il che può essere interessante in termini di accoppiamento
Congratulazioni.
Terminale: Aggiunta API per la richiesta di dati dal terminale MetaTrader 5 tramite applicazioni che utilizzano illinguaggio R.
Abbiamo preparato un pacchetto speciale MetaTraderR. Contiene DLL per l'interazione tra R e il terminale MetaTrader 5, documentazione e file r ausiliari. Ora il pacchetto è in fase di registrazione nel repositoryCRAN, e presto sarà disponibile per il download e l'installazione.
Aspettiamo il seguito.
Buona fortuna
Gli sviluppatori ignorano la domanda di feedback, quindi la probabilità non è molto alta che sia...
Ecco un altro modo di rappresentare il comportamento dei modelli nel campione - qui per colore:
TP - classificazione corretta "1" - verde
FP - errore di classificazione "1" - rosso
FN - errore di classificazione "0" (in realtà manca "1") - blu
La dimensione dello schermo è grande - è più interessante da guardare con un clic.
E la gif sulla pressione delle due varianti cambierà per chiarezza
si può vedere che i miei modelli hanno molto poco tuffo nel mercato, come c'è un sacco di blu - abbiamo bisogno di guardare le ragioni per l'inattività. Forse dovrei cercare altri modi per fermare l'apprendimento, non solo con la precisione. Naturalmente imposterei sia la completezza che l'accuratezza a dei limiti, ma per qualche ragione sconosciuta questa opzione di fermare la formazione non è fornita dagli sviluppatori, ma è un peccato.