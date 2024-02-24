L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2285
Avete mai usato Brython? È python per il browser.
Sarebbe interessante avere accesso ai dati del libro degli ordini.
Ecco maggiori dettagli: MetaTrader per Python.
Puoi condividere le informazioni:
1. Sì, sempre
2. Fuori, dato che sono abituato a VScode e jupyter (molto utile per la ricerca)
3. Finora tutto è sufficiente, non uso indicatori. Non uso ancora indicatori, ma posso usare semplici modelli MT5 con il tipo ONNX, ma non l'ho ancora studiato.L'API commerciale ha anche provato, funziona bene
L'argomento di ML sta fluttuando lontano da voi.
Uso MQL5 per raccogliere i dati e poi per preparare i dati attuali per il polling della rete neurale. Tutto il resto è in Python.
MQL in questa catena solo per vecchia inerzia, perché ho iniziato con esso, altrimenti tutte queste domande sono risolte in python. Naturalmente MQL è velocità e chiarezza, ma allo stesso tempo:
- stampelle per ottenere i dati dalle criptovalute
- incapacità di interagire direttamente con le api delle criptovalute per fare trading
- incapacità di mettere sul mercato il tuo EA senza aprire il codice (non è possibile alcuna convalida automatica se c'è la webrequest)
- totale ignoranza e incapacità di usare il terminale MQL (tutti avranno un browser).
Non va da nessuna parte.
Non ci sono stampelle con le criptovalute - basta trovare un broker MT5 con integrazioni dirette con le criptovalute.
Se tutta la logica dell'EA dipende da webrequest e l'EA non è in grado di fare operazioni indipendenti, allora non passerà. Perché in questo caso, la protezione del commerciante è violata e c'è spazio assoluto per la falsificazione.
Per ignoranza e inettitudine vi sbagliate. Tutto ha raggiunto da tempo il livello di utilizzo di un telefono cellulare.
Le sue affermazioni mostrano che lei immagina il mondo intero come "non c'è altro che il pitone". Se aveste iniziato a programmare 20-30 anni prima, avreste visto dove si svolge il vero lavoro (cavalli di battaglia su decine e centinaia di milioni di consumatori) e dove la ricerca è su stampelle.
La ricerca in R/Python per il rilascio nel mercato commerciale (decine e centinaia di milioni di utenti) richiede necessariamente una conversione quasi completa in altri linguaggi più produttivi. Di conseguenza, "garage contro fabbrica" corrisponde a "Python contro MetaTrader 5".
Stiamo lavorando per eliminare il processo di transizione e sviluppare MQL5 in modo che permetta di fare la maggior parte del lavoro da solo.
Ti sei perso il momento in cui, circa tre anni fa, il trading è diventato mainstream. E non si tratta solo di criptovalute.
Tutti i piani che hai descritto sono tecnicamente fighi, ma sono cose da geek, non salveranno la situazione. Per saltare nell'ultimo vagone, è necessario fare urgentemente una versione web del livello tradingview, con tutte le funzionalità del terminale mql5.
Prendete questo progetto come base e sviluppatelo, altrimenti il treno passerà, e rimarrete con un geek e mezzo.
Ci occupiamo di piattaforme di trading da oltre 20 anni.
I nostri primi terminali mobili sono stati rilasciati nel 2001 su Palm, e abbiamo sviluppato terminali web molto tempo fa, compresi quelli incorporati in altre applicazioni.
Rilasceremo presto un nuovo terminale web per MetaTrader 5. Il kernel è pronto:
Qui puoi vedere nella sezione Citazioni, e puoi anche inserirlo facilmente proprio qui nell'editor:
Un suggerimento per la MQ.
In MO la maggior parte usa i dati delle barre OHLC per la formazione. Cioè i tic reali non hanno senso, perché ci vogliono molte volte di più. Per esempio, io uso il tester aprendo i prezzi.
Su un punto piatto il doppio dei dati storici?
No, usa le informazioni sullo spread M1 o i dati dei tick per questo.
1) Non ancora, ma dovrò farlo. Finora per ML uso soluzioni scritte in MQL per abitudine per lavorare "tutto in un posto".
2,3) Non ho capito come usare internamente, penso che le interfacce mqh-wrapper per le popolari librerie ML Python sarebbero richieste.
Ci saranno operazioni di matrice con capacità di calcolo della GPU?
Svilupperemo un'integrazione diretta con WinML, come abbiamo fatto per OpenCL e DirectX.
Inoltre, abbiamo un grande progetto per includere moduli/pacchetti C++ simili ad altri linguaggi. Cioè, sarà possibile convertire molte librerie open source in pacchetti.
Operazioni di matrice almeno su CPU/Multithreads/AVX, ma possibilmente con GPU.
Può avere senso fare una differenziazione automatica (come in PyTorch, per esempio). Cioè tensori con capacità di calcolare il gradiente su di essi, e sopra si può usare qualsiasi rete neuralema è un sacco di lavoro, probabilmente come scrivere il proprio motore di rete neurale
È evidente dalle tue dichiarazioni che immagini il mondo intero come "non c'è altro che il pitone".
Vedo il mondo come un uomo d'affari. Ho un prodotto e lo promuovo. Sto cercando modi migliori. MQL5 non funziona per la promozione dei prodotti, questa è la mia esperienza personale, niente di più.
- Ho provato a pubblicare un articolo sul mio sito in MQL, ma mi hanno detto di andare a farsi fottere...Ho provato a postare un articolo in MQL5 con le seguenti parole"non è abbastanza grande, mi dispiace, non lo leggeremo nemmeno",
- MQL5 Market non è disponibile per il mio prodotto,
- su 10 clienti solo 1 (nella migliore delle ipotesi) usa o ha usato il terminale MQL,
- "basta trovare broker MT5 con integrazione diretta con crypto-borders" questa è una stampella che nella vita reale non funziona perché crypto-borders è l'unico broker diretto, e tutti hanno una grande api.
Penso che voi (MQL) vi stiate immergendo nel vostro mondo, cercando di vedere chi ha un codice più lungo e spesso.
Raddoppiare la quantità di dati storici su un punto piatto?
No, usa le informazioni sullo spread M1 o i dati dei tick per questo.
Lo spread minimo per M1 non è adatto per una valutazione accurata del trade.
Sì - ora solo da dati di tick reali, quindi pomperemo il traffico.