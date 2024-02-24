L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2279
Sono molto interessato a questo algoritmo SPADE, ma non so ancora come affrontarlo, è da mezzo anno che mi gira in testa...
Non è molto ovvio come preprocessare i dati per esso, lo stesso vale per l'obiettivo + è estremamente avido di risorse, non è sicuramente un algoritmo "big-data"...
Ma mi sembra che questo sia il miglior algoritmo per il mercato del data-mining
l'esempio è semplice. ma l'algoritmo è divertente. la questione è come normalizzare o preparare i dati.
Per quanto mi ricordi, il CU è morto dopo un po' di lavoro...
La riqualificazione era in corso per tutto il tempo?
Come posso risolvere il problema? Devo prevedere la macchina con mezzo periodo di anticipo.
Ci sono 3 fonti di informazione:
1) analisi del trattino stesso e la sua estrapolazione
2) Se spostiamo il dummy di mezzo periodo, la sua previsione si riduce all'approssimazione del prezzo.
3) Ci sono diverse coppie di valute collegate da una correlazione. Il caso più semplice è eurusd e usdeur, la previsione su uno deve corrispondere alla previsione sull'altro. Più coppie sono coinvolte, più accurate dovrebbero essere le previsioni.
Dovrei in qualche modo combinare questi tre compiti in un'unica equazione.
No, non tutto il tempo, l'ho geneticamente allenato non velocemente...
Non capisco il tuo problema, prova a scrivere più facilmente ciò di cui hai bisogno
Voglio fare una previsione per mezzo periodo. Questo può essere fatto in 2 modi più l'uso di altre valute per ridurre l'errore. Voglio combinare tutto in una formula. Ma non è solo una domanda per te, sembra che tu abbia bisogno di algebra lineare.
1) cosa intendete per"mezzo periodo ".
2) perché vuoi fare questo e non qualcos'altro?
3) perché combinare in una sola formula?
1 se il periodo dell'onda è 10, allora 5 barre avanti
2 mantenere il tutto semplice per ora, forse userò un altro filtro più tardi
3. Per aumentare la precisione, è come fare previsioni con diversi metodi e prendere la media.
non è così chiaro...
Se volete fare previsioni, fatele e basta. Cos'altro volete combinare?
Trova una previsione per eurusd e usdeur, se la previsione per ed non è uguale alla previsione per 1/de allora devi cercare un'altra previsione. Più valute sono coinvolte, più accurato dovrebbe essere il risultato finale
Bene... c'è una previsione, uno, due, dieci, e poi si fanno delle manipolazioni con loro...
Non capisco cosa c'entri l'associazione, per l'amor di Dio....
Qualcuno ha idea di cosa stiamo parlando?
Se eurusd è 1,2 e ma è 1,19
allora usdeur dovrebbe essere 0,83333 e 0,84
Questo è un modo per controllare la correttezza della previsione.
Potete controllare la correttezza delle previsioni.