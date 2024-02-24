L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2263
Non sono un genio))
Tutto è già stato inventato... Lo stesso GMM, possiamo prendere le medie e cambiarle come vogliamo fino al risultato, o cambiare la serie stessa, o sintetizzare uno spettro e usarlo per ricostruire il segnale, o... o...
Credo di si ))
Dimmi una cosa, il tuo robot fa trading su questa idea e ha guadagnato qualcosa?
Il 3% prima di Capodanno... va bene.
Voglio addestrare lo stesso, ma voglio che faccia la martingala.
è interessante perché risulta in un setup completamente diverso, diversi modelli, diversi punti di ingresso che non funzionano in condizioni normali
Guardando il bitcoin, un tale aumento di emozioni e altro.
Ma se si guarda la scala logaritmica, è la solita tendenza.
Ho provato a fare la stessa scala una volta ma non ha funzionato, qualcuno può dirmi come fare?
Penso che i robot e AMO saranno migliori nel "mangiare" i dati in questa forma
15, non ricordo esattamente.
Almeno lasciatelo contrattare per cento.
Cosa non ha funzionato con la bilancia? Per fare un indicatore di prezzo in scala log?
Il 3% di cosa? Sul deposito? Dal deposito di margine? Dal massimo SL?
Se sul deposito, quale percentuale del deposito è stata scambiata?
Non ricordo bene, ricordo che cambiò qualcosa, ma non così tanto... E hai un'immagine completamente diversa