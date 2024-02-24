L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2263

mytarmailS:

Non sono un genio))

Tutto è già stato inventato... Lo stesso GMM, possiamo prendere le medie e cambiarle come vogliamo fino al risultato, o cambiare la serie stessa, o sintetizzare uno spettro e usarlo per ricostruire il segnale, o... o...

hai ripetuto un po' tutto quello che ho scritto... grazie )

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, hai ripetuto un po' tutto quello che ho scritto... grazie)

Credo di si ))

Dimmi una cosa, il tuo robot fa trading su questa idea e ha guadagnato qualcosa?

mytarmailS:

Credo di si))

Dimmi una cosa, il tuo robot fa trading su questa idea e ha guadagnato qualcosa?

Il 3% prima di Capodanno... va bene.

Voglio addestrare lo stesso, ma voglio che faccia la martingala.

è interessante perché risulta in un setup completamente diverso, diversi modelli, diversi punti di ingresso che non funzionano in condizioni normali

 

Guardando il bitcoin, un tale aumento di emozioni e altro.

Ma se si guarda la scala logaritmica, è la solita tendenza.


Ho provato a fare la stessa scala una volta ma non ha funzionato, qualcuno può dirmi come fare?

Penso che i robot e AMO saranno migliori nel "mangiare" i dati in questa forma


 
Maxim Dmitrievsky:

Il 3% prima di Capodanno... va bene.

Sì, quanti scambi hai fatto prima di Capodanno?

mytarmailS:

Sì, ma quante offerte c'erano prima di Capodanno?

15, non ricordo esattamente.

 
Maxim Dmitrievsky:

15, non ricordo esattamente.

Almeno lasciatelo contrattare per cento.

 
mytarmailS:

Guardando il bitcoin, un tale aumento di emozioni e altro.

Ma se si guarda la scala logaritmica, è la solita tendenza.


Ho provato a fare la stessa scala una volta ma non ha funzionato, qualcuno può dirmi come fare?

Penso che i robot e gli AMO sarebbero in grado di "consumare" meglio i dati in questa forma.


Cosa non ha funzionato con la bilancia? Per fare un indicatore di prezzo in scala log?

 
Maxim Dmitrievsky:

3% prima di Capodanno, che figata!

Voglio addestrare lo stesso, ma voglio che faccia la martingala

è interessante perché produce serie completamente diverse, modelli diversi, punti di ingresso diversi che non funzionano in condizioni normali.

Il 3% di cosa? Sul deposito? Dal deposito di margine? Dal massimo SL?

Se sul deposito, quale percentuale del deposito è stata scambiata?

 
dr.mr.mom Mishanin:

Cosa non ha funzionato con la bilancia? Fare un indicatore di prezzo in scala log?

Non ricordo bene, ricordo che cambiò qualcosa, ma non così tanto... E hai un'immagine completamente diversa

