L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2136
Certo che puoi, ma devi impostare correttamente il compito
Bene, lascia che Alexander dia il file con le zecche (penso che abbia quelle non filtrate) e descriva i criteri che la serie diradata dovrebbe soddisfare.
Perché stipare decine di indicatori MO da allenare quando si può insegnare da punti nello spazio (modelli). Il programma produrrà una soluzione senza errori.
Ti ho spiegato cos'è un indicatore, con colori come un bambino, e tu continui a mescolare le stesse cose.
Se sai come prendere una decisione infallibile, perché hai bisogno di ME?
Non mi interessa...
Non capisci cos'è un indicatore, o meglio un filtro...
Un indicatore è una formula matematica (filtro) che trasforma l'informazione originale in qualcosa di meglio (filtrato).
Quando si disegna una linea di tendenza lungo gli estremi per filtrare un evento, si crea una trasformazione matematica(filtro)== indicatore
Ma poi, per ignoranza si grida che non funziona)) - paradosso))
Più precisamente il problema del pensiero stereotipato ...
PUNTO))
Le formule scientifiche non vi porteranno più vicino al successo).
Bisogna capire il mercato per farlo.
Questo è il punto.
Questi non sono formalismi scientifici, ma concetti generalmente accettati...
È necessario che le persone parlino la stessa lingua, allora e solo allora c'è la possibilità che si capiscano...
Un modello di mercato non può essere costruito dalle letture degli indicatori.
Un modello può essere costruito solo dalla posizione dei punti nello spazio.
Nel nostro caso, dalla posizione dei punti sul piano del grafico.
Gli indicatori sono creati per descrivere lo stato del mercato evidenziando informazioni importanti, secondo l'opinione del creatore dell'indicatore. Se l'informazione evidenziata, a volte attraverso la trasformazione, è davvero importante per i partecipanti al mercato, allora l'indicatore migliorerà il modello di trading (non il modello di mercato).
In generale, non capisco perché improvvisamente hai deciso che io uso solo indicatori, visto che ho capito gli oscillatori. Nel mio articolo ho dimostrato che gli indicatori del set di consegna standard possono essere utili, lo negate?
Opinione sbagliata e contraddittoria.
Chi dice che i punti del grafico non possono essere punti indicatori?
A proposito, gli indicatori più utili sono quelli che strutturano la superficie del grafico.
Cosa vuoi dire con questo?
Infatti tutto ciò che deve essere previsto è la velocità della linea di tendenza superiore e inferiore tracciata dagli ultimi due estremi,
in base alla velocità possiamo costruire (estrapolare) i raggi di tendenza previsti
No. Non nego l'utilità degli indicatori, anche degli oscillatori. Ma non si può costruire su di loro un modello di macchina che tenga conto del reale cambiamento di prezzo in pip. Questo è importante per decidere se comprare o vendere. Il segnale ci sarà. Ma la longevità è molto discutibile.
Un modello di mercato deve essere costruito a prezzi e tempi specifici. Il riconoscimento automatico implica una caratteristica in forma di prezzo, non un suo derivato sfocato nel tempo.
Opinione sbagliata e contraddittoria.
Chi dice che i punti su un grafico non possono essere punti indicatori?
A proposito, gli indicatori più utili sono quelli che strutturano la superficie del grafico.
Abbastanza vero. Il grafico stesso è l'indicatore dei cambiamenti di prezzo.
Sto solo dicendo che è più redditizio usare un punto diprezzo nel tempo per MO che una nebbia di qualche makdi o stocastico.
Ho perso interesse a parlare con te)).