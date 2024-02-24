L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2141

Vladimir Perervenko:

Vladimir, sai cosa disgusta ZZ del pacchetto TTR

a volte disegna tali inadeguatezze

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)
E in generale, più lo guardo, più mi sembra inadeguato.
 
Tale e quale in MT con un zigzag
 
Evgeniy Chumakov:
Questo e in MT con un zigzag

È normale per voi?

 
mytarmailS:

È normale per voi?

No, non lo è.
 
Evgeniy Chumakov:
No, certo che no.

Perché succede questo allora?

 
mytarmailS:

allora perché sta succedendo questo?


Beh, apparentemente non tutti i casi sono presi in considerazione nell'algoritmo, che altro si può dire?

 

Per quanto riguarda la normalizzazione TF invariante per il modello ...

prendiamo la serie, identifichiamo i punti di rottura importanti.

lascia solo i punti estremi, cancella il resto

normalizzare

ora prendete le distanze tra i punti di rottura nella prima serie, create una nuova serie da esse e normalizzate anche

in questo modo avremo una serie normalizzata, sia in ampiezza che in tempo (frequenze).


Tutto ciò che serve è mantenere uniforme il numero di estremi nel modello, tutto il resto è normalizzato.


Così, il modello può essere alimentato con dati, anche di un minuto o di una settimana, e lo vedrà come la stessa cosa, sarà invariante al TF.

Si può addestrare un modello per tutti i TF in una volta sola

=============================================

Per coloro che non hanno capito cos'è e a cosa serve

Questo sarà uno e lo stesso modello per il modello perché è uno e lo stesso modello

non funziona

 
Maxim Dmitrievsky:

non funziona

cosa non funziona? la normalizzazione? sei in debito di sonno o cosa?).

 
Evgeniy Chumakov:

Eseguire questa ZZ nel NS

dovrebbe essere fatto in una finestra scorrevole ma n estremi, non tutti, questa è la prima cosa

secondo, tutto quello che ho scritto è stato fatto per prevedere una linea di tendenza, non solo per divertimento...

Tutte queste trasformazioni sono state fatte per un certo compito.

