L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2135
No. Penso sempre al Graal e il lavoro mi fa pensare al lavoro.
Allora, devo sfoltire i tic?
...
Un modello di mercato non può essere costruito dalle letture degli indicatori.
Un modello può essere costruito solo dalla posizione dei punti nello spazio.
Nel nostro caso si tratta della posizione dei punti sul piano del grafico.
Quindi, i tic dovrebbero essere diradati?
Certo che è possibile, ma bisogna impostare il compito con saggezza.
Un grafico ha un piano?
il grafico ha un piano?
Il mio monitor è piatto, il grafico è piatto su di esso. Forse il tuo è rotondo come un mappamondo, allora ti invidio).
Ecco un semplice esempio di una macchina che riconosce un modello di mercato da 8 punti su un piano.
La macchina riconosce il modello di mercato e dà una risposta esatta senza ambiguità. "1837". L'attuale ore 4.
Questo è l'esempio più semplice.
Amo questo ricablaggio .....
Da questo pensiero segue che gli indicatori non funzionano perché i loro punti non giacciono su un piano
Non stanno mentendo o avete un monitor rotondo separato per gli indicatori?
In realtà capisco quello che stai cercando di dire, ma hai sbagliato...
Avrei dovuto dirlo: sto formando il mio modello usando gli estremi dei prezzi, combinazioni di posizioni di estremi l'uno rispetto all'altro che formano un modello.
TUTTI!!!
Questi numeri non ti dicono nulla. Sono informazioni per la macchina sulla posizione di punti nello spazio. Da loro si costruisce un modello di mercato. Ci sono pochi modelli semplici. Cambiano periodicamente, ma si ripetono costantemente. Questo è il modello dei grafici come quelli finanziari.
È possibile creare una struttura complessa in cui si possono vedere i più piccoli dettagli del comportamento del mercato per un'analisi accurata.
Non sono un programmatore, quindi non posso costruire strutture complesse. Faccio tutto solo superficialmente. Non riesco a trovare una personalità decente per un lavoro generale.
Cosa ha a che fare questo con ilrimodellamento?
Un modello di mercato non può essere costruito dalle letture degli indicatori. PUNTO.
Credo che la parola "modello" sia chiara.
Non capisco affatto come costruire un modello a partire dagli oscillatori.
Non capisci cos'è un indicatore, o meglio un filtro...
Un indicatore è una formula matematica (un filtro) che trasforma l'informazione grezza in qualcosa di qualitativo (filtrato)
Quando si disegna una linea di tendenza lungo gli estremi per filtrare un evento, si crea una trasformazione matematica(filtro)== indicatore
Ma poi, per ignoranza si grida che non funziona)) - paradosso))
O piuttosto il problema del pensiero stereotipato...
DOT))
Il filtro può essere tutto, il sistema di trading stesso è un filtro che utilizza tutte le informazioni disponibili per fare una scelta di acquisto/vendita/ritiro.