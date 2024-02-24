L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2131
Sto pensando alla "ricerca completa" di regolarità, senza un obiettivo come "cosa succederà sulla prossima candela" e simili...
La ricerca consiste nel cercare solo regolarità, l'obiettivo è trovare una regolarità, e non "cosa ci sarà sulla prossima candela", anche le regolarità possono essere allungate nel tempo, per esempio se oggi era "l'evento 1" e poi "l'evento 2", e poi "l'evento 3"... per esempio se oggi abbiamo "evento 1" e poi " evento 3", allora domani alle 14:05 sarà una candela crescente o qualcosa del genere))
Ho un'idea migliore di come dovrebbe essere e quale algoritmo applicare, ma probabilmente avrei bisogno di una certa potenza di calcolo, che non ho (
A proposito, una domanda: quante ripetizioni di un evento per considerarlo un pattern?
Teoricamente, dovrebbe essere lo stesso.Con cosa ti sei allenato, con un catbust?
Il numero di opzioni diverse in giorni, ore e minuti è uguale al numero di opzioni in seni e coseni. Entrambi ci sono 10080 valori diversi in 7 giorni, che cambiano una volta al minuto.
Se c'è qualche randomizzazione nell'addestramento, questo può essere il motivo della differenza.
Gli esperimenti sono sempre più importanti.
Guardate il primo predittore T1 (Den_Nedeli_S), o più esattamente la sua griglia
T2
E i giorni della settimana senza trasformazione del tempo.
Come vedete, le griglie sono diverse e ci sono diversi delta tra le cifre, anche se le impostazioni di partizionamento sono le stesse:
Il che significa che si può abbinare la spaccatura in modo più preciso, il che può risultare in un adattamento o in un risultato migliore...
Oh, anch'io farò qualcosa di simile :))))
Uso il criterio - non meno dell'1% dell'intero campione ed è la "frequenza" del ripetersi di un evento con lo stesso risultato che conta. Non so come misurare la "frequenza".
Gli esperimenti sono sempre più importanti.
OK. Seno+ coseno è meglio non solo per NS, ma anche per gli alberi.
Bene. Seno+coseno è meglio non solo per NS, ma anche per gli alberi.
Non salterei a questa conclusione - finora possiamo dire che il risultato non è identico.
ruota del tempo
.
Sto pensando di fare una "ricerca completa" .....
Ho solo messo l'ora e il giorno della settimana e il colore della candela...
i dati come una singola settimana, quaranta settimane in tutto, e ha cercato dei modelli al loro interno
Friday_18:20_dw significa venerdì - 18:20 - candela cadente
fiducia - la percentuale di funzionamento della regola 1 è del 100%
count - quante di queste regole sono state trovate
questa regola
significa che se giovedì all'1AM c'era una candela crescente, venerdì alle 6:20 PM sarà in calo. 20 regole sono state trovate, quindi la regola ha funzionato 20 volte su 20 trovate
IDD...
Uso il criterio di almeno l'1% dell'intero campione e la "frequenza" di un evento con lo stesso risultato è importante. Non so come misurare la "frequenza".
Gli stessi eventi sono eventi con lo stesso risultato.
100% del campione / % di ripetizione. L'1% è la frequenza, ma senza regolarità. È qui che diventa difficile. Bisogna suddividere in periodi e vedere quanto sono regolari gli eventi. Potete semplicemente usare il minimo e il massimo in un periodo e dividere il minimo per il massimo per ottenere la regolarità relativa e potete usare la radice quadrata media).
la ruota del tempo
si possono aggiungere altri minuti armonici, e sommare le sinusoidi, si otterrà una curva per descrivere i tre segniMa che dire delle vacanze e dei fine settimana, bisogna tenere conto di tutto questo, a che diavolo serve tutto questo?
Ho provato la mia metrica , ma funziona solo per SL=TP, per altri rapporti bisogna contare Hearst.