L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2139
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non sto mirando a creare un modello di mercato, sto solo mirando a trarre profitto dai movimenti di prezzo...
L'obiettivo più vero! E per me, il reddito è il criterio più corretto per valutare i modelli/approcci, qualsiasi cosa, un reddito stabile.
è un semplice paragone logico di tutto a tutti, è primitivo e senza senso
primitivo perché si può descrivere più accuratamente.
è stupido perché non si può fare l'inverso.
Esattamente maraque. Finora ho descritto le tendenze delle barre pure secondo Williams, dal max min del primo ordine, dal max min del secondo ordine e dal max min del terzo ordine. e i tassi sono contati. lo codifico come TrUpB_1 TrDnEx1_0 - è un piatto. Una tendenza del secondo ordine è quando la tendenza non cambia la sua direzione dopo la comparsa degli estremi del secondo ordine.
Lo stesso vale per i singoli stati - un corridoio che si restringe e si allarga definito dalla velocità tra gli estremi dello stesso ordine. C'è anche un JumpUp e un bar fence - è quando i minimi dei massimi del primo ordine si alternano dopo una barra in quella successiva. È un problema, sembra facile da identificare, ma i dati sono troppo diversi. In generale è quando diverse barre sono come un recinto, cioè è più spesso di un normale corridoio.
Una tendenza è anche definita dal rapporto tra la diffusione del corpo (corridoio) e il minimo massimo, anche se non è molto corretto. Può essere un sottile corridoio piatto e la sua lunghezza può essere determinata solo dal tempo di esistenza, probabilmente, dovremmo contare il numero di barre. È davvero complicato, i punti e il tempo... Non l'ho ancora capito. Apparentemente, se la larghezza del corridoio è normale per una gamma, è un piatto, e se è più largo, è un recinto.
Beh, in generale, un mondo così interessante si ottiene su 132 barre))) Pianifico la logica di penetrazione del canale a seconda dello stato della serie e degli stati precedenti.
I messaggi privati per te sono chiusi, scrivi a te stesso.
Sono aperti agli amici.
Beh, in generale, un mondo così interessante si rivela su 132 barre)))) Pianifico la logica di sfondamento del canale a seconda dello stato della serie e degli stati precedenti.
Quando si rompe il canale, si fa trading verso l'interno o verso l'esterno?
Quando il canale viene violato, il commercio è verso l'interno del canale o verso l'esterno?
Fuori. All'interno è più difficile. Anche se tutto dipende dalle condizioni. È solo che l'algoritmo verso l'esterno è ovvio. Dentro dovremmo pensare)))
Sto solo marciando. Finora l'ho descritto sulla traccia di Williams.........
non l'ha ottenuto)
Non capisco).
Beh, la domanda riguardava la codifica dello stato BP. All'inizio volevo usare dei numeri, ma poi ho capito che non posso ricordare tutto, così ho deciso di mostrare le regioni stazionarie in testo abbreviato. Oh, e tu sei amico di Williams? Estremi a breve e medio termine? Ho il primo, il secondo e il terzo ordine. In breve, scrivete nei commenti del codice. Williams è più informativo di ZZ.
Beh, la domanda riguardava la codifica dello stato di BP. All'inizio volevo usare i numeri, ma mi sono reso conto che non posso ricordare tutto, così ho deciso di segnare le sezioni stazionarie in testo abbreviato. Oh, e tu sei amico di Williams? Estremi a breve e medio termine? Ho il primo, il secondo e il terzo ordine. In breve, scrivete nei commenti al codice. E Williams è più informativo di ZZ.
Non sono un amico, intendevo qualcos'altro, è improbabile che Williams funzioni qui.
Non lo sono, stavo parlando di qualcos'altro, Williams non funzionerà qui.
Non sto parlando di Williams, lui è un esempio, mi sono lasciato trasportare. Sto parlando di codifica. Beh, credo di non averla capita fino in fondo. Sto solo cercando di spiegare come fare i dati a zig zag di diverse scale, in unità di dati relative, forse aiuterà.
Non sto parlando di Williams, lui è un esempio, si è lasciato trasportare. Sto parlando di codifica. Credo di non averla capita fino in fondo. Su come fare i dati a zig zag di diverse scale, in unità relative per preparare i dati, forse e sarà di aiuto.
Per controllare la strategia con le linee di tendenza e per convertire tutto in simboli, quindi a che serve? )))
Inoltre so come farlo, ero solo curioso di sentire più opzioni ...
Non so... ho fatto una prima bozza per così dire dell'algoritmo, la generalizzazione non è molto buona ma a volte è una buona ipotesi.
Se qualcuno ha intenzione di pasticciare con esso, possiamo discutere su come rappresentare i dati in modo che AMO possa capire qualcosa, anche se non ho nemmeno provato direttamente senza normalizzazione.