L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2046
È una stronzata, in una parola.
proprio come tutto quello che facciamo qui )))))))))))))
=========================
Darò il modello in buone mani)
Fai due oscillazioni, una 4 volte più lenta dell'altra, per esempio 5 e 20
5 dovrebbe rompere 20 e tornare indietro, 20 dovrebbe essere in una forte tendenza, cioè essere su una forte pendenza
Poi quando 5 rompe il livello di quel 20, apriamo un ordine.
Questo mi sembra facile ma è divertente programmarlo matematicamente, cercherò di usare il riconoscimento dei modelli della geometria euclidea ma i modelli devono essere disegnati manualmente).
Prova a programmare un tale schema se sei interessato...
Sì, sto scrivendo ora...
mytarmailS:
Prendete. Se non avete bisogno della prima linea, dovreste affidarla a oninit. Sì, e Alert dovrebbe essere raccomandato).
mytarmailS:
Prendete. Se non avete bisogno della prima linea, dovreste passare a oninit. Sì, e sarebbe una buona idea raccomandare anche Alert)
Grazie! Con l'aiuto di istruzioni da internet )) installato l'esperto )) sono un tale pro ...
Ho una domanda
Non posso riavvolgere/espandere/diminuire il grafico. L'Expert Advisor si attiva con lo stesso tasto del mouse e non posso riavvolgere/espandere/diminuire il grafico.
Forse, è possibile cambiarlo in doppio clic o addirittura in triplo clic.
Non ho considerato questa sfumatura ((
Mettere un modello in buone mani)
Questi sono i modelli che Max non troverà in nessun algoritmo che guarda i dati
1) con una finestra scorrevole ,
2) che guarda gli incrementi ,
3) che non tiene conto della sequenza degli eventi,
4) che non sa come scartare gli "eventi sinistri" tra gli "eventi buoni" ,
5) che non considera i valori assoluti (prezzi)
Grazie! Con l'aiuto di istruzioni da internet )) installato l'esperto )) un tale pro ...
Ho una domanda
Non posso riavvolgere/espandere/diminuire il grafico. L'Expert Advisor si attiva con lo stesso tasto del mouse e non posso riavvolgere/espandere/diminuire il grafico.
Forse, è possibile cambiarlo in doppio clic o addirittura in triplo clic.
Non avevo considerato questa sfumatura ((
È possibile, naturalmente, nei contatori di click in testa e sul primo click il tempo in variabile e sul prossimo click calcolare la differenza di tempo e se è meno allora sull'ultimo click. Un triplo clic è molto più complicato. Dovete prenderlo.
In generale, bisogna prenderlo. Un secondo di costo per clic. L'allarme dovrebbe essere ricordato.
In teoria, una rete neurale ordinaria dovrebbe essere in grado di trovare l'input di prezzi e mashup
Risposta sbagliata, ripensaci)
Lo mostri in tester per 2 anni e non su 3 carte. E ogni cosa starà al suo posto.
Formalizzalo prima )) Puoi tradurlo in codice macchina? Non ci sono riuscito, anche se sembra semplice... userò il riconoscimento dei modelli... Segnare manualmente.
Beh, dovresti almeno provare a pensare come può essere programmato, (pensa bene)) E poi capirai la mia idea principale! Che non si possono insegnare tali modelli con approcci convenzionali...
Né la normalizzazione nella sua forma abituale né una finestra scorrevole funzionano qui... in breve, cosa sto ripetendo? Ho scritto tutti i 5 punti
la risposta è sbagliata, ripensaci )
Beh, formalizzalo prima ))) Traduci in codice macchina, puoi farlo? Non ho potuto, anche se sembra semplice... lo farò attraverso il riconoscimento dei modelli... Segnare manualmente.
Beh, dovresti almeno provare a pensare come può essere programmato, (pensa bene)) E poi capirai la mia idea principale! Che non si possono insegnare tali modelli con approcci convenzionali...
Non funziona, né la normalizzazione nella sua forma abituale, né la finestra scorrevole... Ho scritto tutti e 5 i punti...
perché non è giusto?
Si potrebbe, naturalmente, contare i clic e mettere il primo tempo in una variabile e calcolare la differenza di tempo sul clic successivo, e se è inferiore, poi sull'ultimo clic. Il triplo clic è molto più complicato. Dovete prenderlo.
In generale, bisogna prenderlo. Un secondo di costo per clic. Dovremo commentare l'allarme.
È forte, è una bomba!
Grazie mille, amico!
Spero che qualcosa funzioni, vi terrò informati.