L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2049

mytarmailS:

Stai guardando Vorontsov? ))

No, sto facendo un test, è l'ultimo.

la corona dà certificati elettronici e corsi online da scegliere, gratuitamente... ha deciso di iscriversi a qualcosa. Ci sono tutti i tipi di test.

 
Cosa non è un test per il tuo cervello? )

mytarmailS:

ce n'è uno migliore)

 
Maxim Dmitrievsky:

Chi lo capirà? )


2

dr.mr.mom:

2

perché non 5?

 
Maxim Dmitrievsky:

5 è già in uso

 
Maxim Dmitrievsky:

5
Prova l'aritmetica :))
Aliaksandr Hryshyn:
basato anche sull'aritmetica


 
Maxim Dmitrievsky:

basato anche sull'aritmetica


Giusto, 4 volte emerge un modello
 

linee:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+flag2=5

colonne:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+flag2=3

con la massima non ripetizione, puramente imho

