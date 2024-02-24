L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2041
meno alberi, meno profondità, forse abbastanza, almeno solo per testare
Dov'è il tempo lì? Il giorno della settimana, il giorno del mese, l'ora del giorno, il minuto dell'ora. Il tempo è un valore continuo e ci sono categorie consecutive.
Non sono intervalli di tempo?
Posso insegnarlo anche con i segni categorici - controlliamo l'efficienza, quali messaggi rendere categorici - tutto ciò che ha a che fare con il tempo?
Faccio così:
1) Creo un array di indici di stringhe con una lunghezza pari al numero di stringhe, lo riempio con valori da 0 a N stringhe
2) Mescolo questo array
dove RandomInteger() è una qualsiasi variante del metodo3) poi prendo tutti i valori di questi indici in un ciclo e li uso per ottenere la stringa richiesta dall'array principale, risulta essere una stringa pseudo-casuale dopo aver mescolato gli indici
Grazie, cercherò di usarlo!
Qualcuno ha provato a classificare molte classi, diciamo 10k?
funziona affatto?
Posso provare a farlo funzionare su CatBoost - resettare il campione.
puoi anche provare a rimuovere il giorno del mese.
Dentro e fuori?
Questo è esattamente il caso, ma finché si considerano gli atomi e appena si decide di considerare il reticolo cristallino, "tutto è finito" - nella maggior parte dei casi è molto difficile risolvere il problema, ho letto una volta, per come usano le reti neurali - ottengono il risultato del processo di simulazione più velocemente
la stessa situazione con i mercati, mentre guardiamo uno o due tick, non ci sono molte opzioni - o su o giù, tutto diventa complicato se si procede al "qui abbiamo aperto un ordine, e qui lo abbiamo chiuso" ))))
Sì, questa è una certa struttura vivente, ma ha un modello comportamentale - chiamiamolo modello o contesto di mercato, non importa
È possibile studiare il comportamento sulla storia, l'unica cosa che rimane è decidere cosa fare in futuro
Solo la comprensione delle proprietà del reticolo cristallino è stata risolta comprendendo la disposizione delle particelle più semplici, non solo l'atomo e l'elettrone e le sue rotazioni, ma anche i quark e un mucchio delle particelle più semplici. Senza questa comprensione non c'era comprensione.
Che è nei dati di mercato. Beh, apparentemente c'è anche l'educazione, cioè si dovrebbero analizzare i libri di testo nelle scuole e negli istituti dei paesi analizzati e trarre delle conclusioni)
Prevedere il comportamento della società non è più difficile che prevedere il destino di un individuo/individuo. Hai una famiglia di nascita, un'educazione, ecc. Devi indovinare se tuo marito sarà fedele o no.
Sì
Ho ottenuto più alberi, abbastanza buoni - sul campione d'esame la precisione è superiore al 60%.
Si scopre che tutto lo stesso tempo di trovare un commercio, gli stop e l'uscita sono intrecciati, il che è logico - se il commercio è già lungo, gli stop non vengono eliminati, probabilmente dal fatto che sono grandi...
Modelli da attaccare?