L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2048
Ok, uh... Terrò le dita incrociate.
Ma soprattutto, capite perché la rete non riesce a trovare lo schema che ho descritto? )
Perché è statisticamente insignificante, molto probabilmente
che sia così )
così sia )
Se rimuovi tutte le cose inutili e lasci circa questi ghirigori... c'è un'analisi di correlazione per questo, trova tutti questi modelli e vedi. Per NS è semi, dovrebbe essere in grado di cercare cose più complicate. Sottraete questi Mach dai prezzi e trovate correlazioni simili per incrementi. Semi.
Questo è quello che voglio fare.
Perché è statisticamente insignificante, molto probabilmente
o il modello stesso funziona al 50/50))) quindi la rete lo ignora.
Se non sappiamo come sarà il modello, allora non lo vedremo.
Quando si insegna alla rete, essa cercherà un modello autentico, e come regola nel TS, un modello è una figura visiva, e se è difficile da bloccare, nella maggior parte dei casi, non dà profitto).
Chi lo capirà? )
Cosa devo cambiare per far sì che il doppio clic venga contato in mezzo secondo invece che in un secondo?
Chi lo capirà? )
Guardare Vorontsov?)