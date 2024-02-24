L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2048

Nuovo commento
[Eliminato]  
mytarmailS:

Ok, uh... Terrò le dita incrociate.

Ma soprattutto, capite perché la rete non riesce a trovare lo schema che ho descritto? )

Perché è statisticamente insignificante, molto probabilmente.
 
Maxim Dmitrievsky:
Perché è statisticamente insignificante, molto probabilmente

che sia così )

[Eliminato]  
mytarmailS:

così sia )

Se togliete tutto l'estraneo e lasciate circa questo tipo di ghirigori... c'è un'analisi di correlazione per questo, trovare tutti questi modelli e vedere. È un seme per NS, dovrebbe essere in grado di cercare cose più complesse. Sottraete questi Mach dai prezzi e trovate correlazioni simili per incrementi. Semi.
 
Maxim Dmitrievsky:
Se rimuovi tutte le cose inutili e lasci circa questi ghirigori... c'è un'analisi di correlazione per questo, trova tutti questi modelli e vedi. Per NS è semi, dovrebbe essere in grado di cercare cose più complicate. Sottraete questi Mach dai prezzi e trovate correlazioni simili per incrementi. Semi.

Questo è quello che voglio fare.

 
Il riconoscimento dei modelli può probabilmente essere gestito da modelli di immagini o di parole. Ma sarebbe una gran seccatura. È necessario trasformare i dati in modo adeguato e poi utilizzare i modelli pre-addestrati. Per le immagini Gramian Angular Field, per il discorso il cepstr probabilmente farà. Trasferire lerning attraverso fast.ai da fare.
 
Maxim Dmitrievsky:
Perché è statisticamente insignificante, molto probabilmente

o il modello stesso funziona al 50/50))) quindi la rete lo ignora.

 
Alexander Alexeyevich:

Se non sappiamo come sarà il modello, allora non lo vedremo.

Quando si insegna alla rete, essa cercherà un modello autentico, e come regola nel TS, un modello è una figura visiva, e se è difficile da bloccare, nella maggior parte dei casi, non dà profitto).

[Eliminato]  

Chi lo capirà? )


 
Valeriy Yastremskiy:

Cosa devo cambiare per far sì che il doppio clic venga contato in mezzo secondo invece che in un secondo?

 
Maxim Dmitrievsky:

Chi lo capirà? )

Guardare Vorontsov?)

1...204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055...3399
Nuovo commento