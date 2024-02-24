L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2050

    txc = GetTickCount();
         if(txc-tx<500)                    // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял.
mytarmailS
dr.mr.mom:

linee:

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+flag2=5

colonne:

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+flag2=3

con la massima non ripetizione, puramente imho

anche vero, ma qui senza tener conto della convessità/convessità delle forme

è una situazione doppia.

 
Maxim Dmitrievsky:

Chi lo capirà? )


Il test di Raven? 5

Rorschach:

Il test di Raven? 5

Credo di sì, l'ho dimenticato. Ho scelto un 5.

Il sito è un casino, ho ricaricato le pagine di prova diverse volte.

https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start.

ha trovato un corso di qualche università sull'apprendimento profondo e si è iscritto

Персональный цифровой сертификат
Персональный цифровой сертификат
  • xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai
Нет - не надо. Ваше образование может быть непрофильным. Персональный цифровой сертификат дает возможность получения дополнительного профессионального образования. Основное требование к такому обучению – наличие средне-профессионального или высшего образования. Оно может быть не профильным.
 
Valeriy Yastremskiy:
mytarmailS

grazie


Nella continuazione di questo


Ho usato lo script di Valeriy per selezionare manualmente gli esempi per l'allenamento, che mi è piaciuto.

Addestrato kohonen, tirato prototipi che ho trovato interessanti dopo il clustering...

A me sembra buono...

Ora possiamo usare questi prototipi per cercare somiglianze nel grafico...

Rorschach:
ods.ai interessante, ma non so come arrivarci

Mandami un'email e ti manderò un invito.

 
Maxim Dmitrievsky:

Eh?

Se dà una previsione per una barra o più, non è sufficiente per prendere una decisione, non è molto meglio del MA. Mentre noi siamo interessati alle deviazioni da questa MA fittizia per il profitto.

 
Maxim Dmitrievsky:

Discriminano sempre, la mia regione non riesce :(

 
mytarmailS:

grazie


In continuità con questo.


Usando lo script di Valeri ho selezionato manualmente gli esempi per l'allenamento che mi piacevano.

Addestrato kohonen, tirato prototipi che ho trovato interessanti dopo il clustering...

A me sembra buono...

Ora possiamo usare questi prototipi per cercare somiglianze nel grafico...

Il clustering non sembra molto buono, molte immagini autosimili.

E l'approccio stesso è interessante, quanti punti sono stati usati per descrivere la struttura?

 
Aleksey Vyazmikin:

Il clustering non sembra molto buono, molte immagini autosimili.

E l'approccio stesso è interessante, quanti punti sono stati usati per descrivere la struttura?

Il raggruppamento è molto buono...

Voglio solo descrivere a livello di immagine ciò che non posso descrivere da solo con il codice...

È semplice...


il lavoro di un riconoscitore automatico...

naturalmente non funziona tutto )) ma quello che volevo ottenere l'ho ottenuto ...

