L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2050
linee:
1. 3+1=4
2. 2+1=3
3. 3+flag2=5
colonne:
1. 3+2=5
2. 1+3=4
3. 1+flag2=3
con la massima non ripetizione, puramente imho
anche vero, ma qui senza tener conto della convessità/convessità delle forme
è una situazione doppia.
Chi lo capirà? )
ha trovato un corso di qualche università sull'apprendimento profondo e si è iscritto
mytarmailS
grazie
Nella continuazione di questo
Ho usato lo script di Valeriy per selezionare manualmente gli esempi per l'allenamento, che mi è piaciuto.
Addestrato kohonen, tirato prototipi che ho trovato interessanti dopo il clustering...
A me sembra buono...
Ora possiamo usare questi prototipi per cercare somiglianze nel grafico...
ods.ai interessante, ma non so come arrivarci
Mandami un'email e ti manderò un invito.
Eh?
Se dà una previsione per una barra o più, non è sufficiente per prendere una decisione, non è molto meglio del MA. Mentre noi siamo interessati alle deviazioni da questa MA fittizia per il profitto.
Discriminano sempre, la mia regione non riesce :(
grazie
In continuità con questo.
Usando lo script di Valeri ho selezionato manualmente gli esempi per l'allenamento che mi piacevano.
Addestrato kohonen, tirato prototipi che ho trovato interessanti dopo il clustering...
A me sembra buono...
Ora possiamo usare questi prototipi per cercare somiglianze nel grafico...
Il raggruppamento è molto buono...
Voglio solo descrivere a livello di immagine ciò che non posso descrivere da solo con il codice...
È semplice...
il lavoro di un riconoscitore automatico...
naturalmente non funziona tutto )) ma quello che volevo ottenere l'ho ottenuto ...