L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 960

Nuovo commento
[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

Beh, non sapevo che tutto questo è stato usato per molto tempo mentre io inventavo...

Tutto ciò che viene discusso qui è in uso da mezzo secolo ormai.

ora vengono aggiunti solo i modelli più avanzati come il diplinning

osservazione - non c'è una sola idea che mi sia venuta in mente e che poi non abbia trovato quasi esattamente la stessa su internet. (Per esempio, ho recentemente pubblicato un esempio sulla logica fuzzy e NS. Prima mi è venuto in mente uno e poi ho trovato esattamente lo stesso 1 in 1, anche se l'articolo è abbastanza recente lì) E non c'è un solo modello MO che non sia già stato provato sul mercato prima di te :) Per lo più risorse in lingua inglese, naturalmente... In Runet in generale, confusione totale.

 
Maxim Dmitrievsky:

hanno usato tutto ciò che è stato discusso qui per mezzo secolo

ora vengono aggiunti solo i modelli più avanzati come il diplerning

osservazione - non c'è una sola idea che mi sia venuta in mente e che poi non abbia trovato quasi esattamente la stessa su Internet. (Per esempio, ho recentemente pubblicato un esempio sulla logica fuzzy e NS. Prima mi è venuto in mente uno e poi ho trovato esattamente lo stesso 1 in 1, anche se l'articolo è abbastanza recente lì) E non c'è un solo modello MO che non sia già stato provato sul mercato prima di te :) Per lo più risorse in lingua inglese, naturalmente... in Runet in generale confusione totale.

Noioso :)

[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

Noioso :)

Non so cosa fare dopo, nessuno mi ha dato idee, troppo pigro per pensare

C'è un modello, i treni costantemente bene in diverse modifiche, alcuni al 100% e più da treni lavorano su AOS, come qui ... (4 mesi di formazione 10 mesi di AOS) poi niente

Non vedo il senso di testare le demo perché tutto è già chiaro.

Non so quando il sistema si bloccherà in futuro :D Ho fatto una specie di semigrafo e ora mi siedo e fisso il vuoto, 50k sono già stati offerti

Devo leggere di nuovo libri di 500 pagine in inglese...


 
Maxim Dmitrievsky:

Non so cosa fare dopo, nessuno ha ancora avuto idee, sono troppo pigro per pensare

C'è un modello, i treni costantemente bene in diverse modifiche, alcuni al 100% e più da treni lavorano su AOS, come qui... (4 mesi di formazione 10 mesi di AOS) poi niente

Non vedo il senso di testare le demo perché tutto è già chiaro.

Non so quando il sistema si bloccherà in futuro :D Ho fatto una specie di semigrafo e ora mi siedo e fisso il vuoto, 50k sono già stati offerti

Leggere di nuovo libri di 500 pagine in inglese...


Forse iniziare a scambiare le fetches?

 

La "spazzatura in entrata è spazzatura in uscita" è una tesi valida, ma importante da capire, e degna di uno studio fondamentale. Naturalmente, non copre tutte le possibilità di modellazione e non tiene conto dell'infinità di modi di scegliere i dati di input per la ricerca. Tutti sappiamo che la scelta dei dati è determinata dalle caratteristiche dell'oggetto in studio o dalla natura del suo modello matematico, se è noto. D' altra parte, qualsiasi dato dovrebbe essere considerato a un certo livello di astrazione rispetto a un insieme di fattori "assoluti" che determinano il comportamento del mercato. Senza questi punti di riferimento, possiamo solo fare una stima comparativa, che sarà puramente locale. Personalmente, nella mia esperienza, ho trovato che un approccio ponderato alla scelta dei dati di input migliora le prestazioni della modellazione numerica.

[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

Dovremmo iniziare a cambiare i chip?

Ho solo i prezzi di entrata, non soffro di chip :) la cosa principale è la selezione degli obiettivi

[Eliminato]  
Ilya Antipin:

La "spazzatura in entrata è spazzatura in uscita" è una tesi valida, ma importante da capire, e degna di uno studio fondamentale. Naturalmente, non copre tutte le possibilità di modellazione e non tiene conto dell'infinità di modi di scegliere i dati di input per la ricerca. Tutti sappiamo che la scelta dei dati è determinata dalle caratteristiche dell'oggetto in studio o dalla natura del suo modello matematico, se è noto. D' altra parte, qualsiasi dato dovrebbe essere considerato a un certo livello di astrazione rispetto a un insieme di fattori "assoluti" che determinano il comportamento del mercato. Senza questi punti di riferimento, possiamo solo fare una stima comparativa, che sarà puramente locale. Personalmente, dalla mia esperienza, ho scoperto che un approccio ponderato alla scelta dei dati di input aumenta le prestazioni della modellazione numerica.

Penso che terver+MO, non c'è molto altro da scegliere. È abbastanza scientifico e di buon gusto.

non così bene con terver, ho bisogno di impararlo

 
Cercherò di aggiungere interesse al thread e di concretizzare la mia conclusione allo stesso tempo. Le critiche sono benvenute. In generale, posterò le curve di equità (periodo REP) per diverse serie di dati che sono riuscito a estrarre direttamente da MT4. Userò la stessa foresta (RandomForest) come metodo di apprendimento automatico in R+MT4. I parametri della foresta saranno fissi, così come i periodi di allenamento e di test, solo i set di dati saranno cambiati. L'obiettivo è un tratto binario (0,1) calcolato dall'indicatore ZIgZag con una profondità di passo minima di 50 punti.
 
Maxim Dmitrievsky:

Ho solo i prezzi di ingresso, non soffro di chip :) la cosa principale è la selezione degli obiettivi

Allora tutto questo dovrebbe funzionare solo finché i prezzi storici si ripetono...

 
Maxim Dmitrievsky:

Sto pensando a terver+MO, non c'è molto altro da scegliere. È abbastanza scientifico e di buon gusto.

Non conosco il terver, dovrò studiarlo.

Esattamente.

Un certo Asaulenko fa proprio questo. Anche se cerca di dimenarsi come una lepre, è un fisico e ho fiducia nel suo modello.

Ed è come segue - guarda se il prezzo è al di fuori del livello di probabilità di fiducia, e il NS dà inoltre il permesso/rifiuto di entrare nel commercio. Ho lo stesso, solo che invece di NS uso il coefficiente di asimmetria di Pearson. Ma è meglio, anch'io voglio fare così.

1...953954955956957958959960961962963964965966967...3399
Nuovo commento