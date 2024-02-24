L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1904
Ecco, divertiti un po'.
errori su un albero semplice
1.0 0.8648648648648649
puoi fare meglio di così, ben fatto
Ehi, che figata, puoi fare i cluster solo con due 0 e 1? Puoi farlo?
Senti, va bene se ci sono solo due cluster di 0 e 1? Puoi farlo?
Non lo so, è in automatico.
Dovrò scriverne uno nuovo.
Se ne lasciate solo 2, il modello sarà più stupido. Ma non ho bisogno, solo ti ha gettato a giocare
Se ne lasci solo 2, il modello si bloccherà di più. Ma in generale non ho bisogno, solo ti ha gettato a giocare
Rimosso la classe 0 ed eseguito il file in VTRITE. Incredibilmente Maxim ma tutti gli input sono stati inseriti nel file di allenamento. Come se non ci fosse una sbirciatina agli ingressi. Non può essere tutto così roseo, a meno che ovviamente non abbiate scaricato un file sporco e l'abbiate già pulito. Molto sorprendente :-(
è la stessa cosa, ma non sono input, sono numeri di cluster per i quali devi fare il post processing ))
questa merda mi manda il bot pronto direttamente nella cartella del terminale, devo solo premere il pulsante compile e continuare a eseguirlo nel tester)
Premo il pulsante di compilazione e lo eseguo nel tester)
Proviamo di nuovo. La prima riga è il nome dei vostri ingressi, giusto?
Come farete a distinguerli se ne avete diversi identici?
Ho finito per numerarli da 1 a 24 + l'aggiunta del targeting.
Quali input? 24 segni e un "cluster" di destinazione.
Numero di passaggio+Differenza tra la funzione di stima diretta e la funzione iperbolica (dovrebbe diminuire)+Generalità generale+L'ultima massima generalizzabilità (stronzate tecniche puramente per te)
Max, stai davvero facendo incazzare la gente, ma soprattutto stai facendo incazzare te stesso. Ricorda nel mercato la cosa principale è non ingannare te stesso......
Sono sicuro che hai una visione del futuro al 100%. A giudicare dal comportamento dell'ottimizzatore, mostra il 90% per un solo passaggio in 1 epoca. Come si spiega questo?
perché questi sono dati preparati dal clustering... tutto è già buono lì