L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1904

Maxim Dmitrievsky:

Ecco, divertiti un po'.

errori su un albero semplice

1.0 0.8648648648648649

puoi fare meglio di così, ben fatto

Ehi, che figata, puoi fare i cluster solo con due 0 e 1? Puoi farlo?

O piuttosto, ditemi quale cluster è responsabile del flit, lo smonterò... Immagino 0?

Non lo so, è in automatico.

Dovrò scriverne uno nuovo.

Se ne lasciate solo 2, il modello sarà più stupido. Ma non ho bisogno, solo ti ha gettato a giocare

 
Rimosso la classe 0 ed eseguito il file in VTRITE. Incredibilmente Maxim ma tutti gli input sono stati inseriti nel file di allenamento. Come se non ci fosse una sbirciatina agli ingressi. Non può essere tutto così roseo, a meno che ovviamente non abbiate scaricato un file sporco e l'abbiate già pulito. Molto sorprendente :-(
è la stessa cosa, ma non sono input, sono numeri di cluster per i quali devi fare il post processing ))

questa merda mi manda il bot pronto direttamente nella cartella del terminale, devo solo premere il pulsante compile e continuare a eseguirlo nel tester)

 
Maxim Dmitrievsky:

è lo stesso, ma non si tratta di input ma di numeri di cluster per i quali devi poi fare una post-elaborazione ))

Premo il pulsante di compilazione e lo eseguo nel tester)

Proviamo di nuovo. La prima riga è il nome dei vostri ingressi, giusto?

Come farete a distinguerli se ne avete diversi identici?

Ho finito per numerarli da 1 a 24 + l'aggiunta del targeting.

Quali input? 24 segni e un "cluster" di destinazione.

 
Sono abbastanza sicuro che stai sbirciando il futuro al 100%. A giudicare dal comportamento dell'ottimizzatore, mostra il 90% su un solo passaggio in 1 epoca. Come si spiega questo?
 
La prima riga è il nome delle caratteristiche, giusto?
 

Numero di passaggio+Differenza tra la funzione di stima diretta e la funzione iperbolica (dovrebbe diminuire)+Generalità generale+L'ultima massima generalizzabilità (stronzate tecniche puramente per te)

Max, stai davvero facendo incazzare la gente, ma soprattutto stai facendo incazzare te stesso. Ricorda nel mercato la cosa principale è non ingannare te stesso......

perché questi sono dati preparati dal clustering... tutto è già buono lì

