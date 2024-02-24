L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 951

Aleksey Vyazmikin:

Aggiungo qualche altro predittore e passo all'ensemble.... e poi inizieranno i tamburelli e le danze.

meglio non iniziare )) fa schifo

quando non c'è una strategia nella tua testa e nessuna conferma fondamentale che possa funzionare, è tutto solo kurvafitting

i predittori cull non cullano, i modelli cull non cullano... potrebbe volerci un'eternità.

Essendo pienamente consapevole di questo fenomeno, ho appena fatto un curvafitter e un regolarizzatore. Mangia tutto sull'input, sputa fuori roba a caso sul feedback, ma dopo la regolarizzazione funziona per qualche tempo.

 
Maxim Dmitrievsky:

meglio non iniziare )) fa schifo

quando non c'è nessuna strategia nella tua testa e nessuna conferma fondamentale che possa funzionare, è tutto curvefitting

cullare i predittori non cullare, cullare i modelli non cullare...

Non ne hai bisogno, se l'EA funziona bene con questi dati, ci sono alcune regolarità che sono descritte in esso, e non importa se è un fitting o no, quindi usiamo almeno il modello MO su di esso!

Aleksey Vyazmikin:

Non ce n'è bisogno, se l'EA funziona bene su questi dati, allora ci sono dei modelli che sono descritti in esso, e se è un fit o no, allora lascia che il modello MO ne esca, almeno!

La consapevolezza è una cosa complicata che viene attraverso la sofferenza.

 
Maxim Dmitrievsky:

La consapevolezza è una cosa complessa che viene attraverso la sofferenza

Consapevolezza che MO non può replicare la chiara logica dell'algoritmo?

Aleksey Vyazmikin:

La consapevolezza che il MO non può replicare la chiara logica dell'algoritmo?

non ha alcun senso.

 
Maxim Dmitrievsky:

e non ha alcun senso.

Allora sì, sono deluso.

Per l'ultimo file ho avuto questo con l'albero :

2016, formazione


y_pred

y_true-101
-113392388444472
010803767146029
17413376787415


2015, test:


y_pred

y_true-101
-19552392625429
011495721317509
18581403776835

quando si prevede -1: -1 si verificherà effettivamente un po' più spesso di 1. Ma lo 0 sarà il più frequente di tutti, e probabilmente finirà tutto in perdite. Allo stesso modo per la classe "1".


I problemi sono usciti con l'albero. La genetica ha scelto il parametro dell'albero cp = 0, e questo dà all'albero il permesso di avere un mucchio di rami. Questo è un peccato, avremmo dovuto limitare questo parametro a qualche piccolo valore non nullo.

 

Non credo che ci siano abbastanza predittori nei dati per classificare "0". Abbiamo bisogno di alcuni indicatori di planarità, per esempio.

È male con l'albero in generale. Il legno di SanSanych è molto più fresco.


Aleksey Vyazmikin:

Cos'è questa riqualificazione, impostazioni sbagliate, un mercato drasticamente diverso?

Cattive impostazioni del modello, e di conseguenza il sovrallenamento.

 
Ildottor Trader:

Il legno di SanSanych è molto più fresco.

Che figata c'è - riqualificazione e nient'altro, non ha un solo predittore che si riferisca alla sua variabile target - tutto rumore. E si siede a rattle e mette qui file di spazzatura invece di controllare il rumore.

