L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1886

Maxim Dmitrievsky:

Non è una schifezza, è una caramella.

Dovrebbe funzionare come un orologio, stai facendo qualcosa di sbagliato.

ma non facciamone una discussione pubblica. Perché ho immaginato il denaro che scorreva nelle mie tasche dopo una scoperta così ingegnosa. Non voglio condividerlo con nessuno.

)))) così sia)

 

A sinistra ci sono gli errori dell'apprendista e le convalide delle epoche. Al centro c'è l'uscita netta sul vassoio e il benchmark. A destra c'è il risultato netto delle convalide e del benchmark.

Relu, dati normalizzati all'intervallo 0-1

lineare (lineare/nessuna funzione di attivazione), normalizzato all'intervallo 0-1

lineare (lineare/nessuna funzione di attivazione), normalizzato a +-1

sigmoide, normalizzato all'intervallo 0-1

sigmoide, dati normalizzati a +-1 range


 
Rorschach:
sembra buono su relu, sudare il mercato reale
 
Rorschach:
previsione del prezzo delle azioni utilizzando RNN

Bella MA, ma è al di sotto della SMA...c'è ancora molta strada da fare

LOL

 
Evgeny Dyuka:
sembra buono su relu, sudare il mercato reale

Finora il tanh è quello che mi piace di più.

 
Maxim Dmitrievsky:

È una buona MA, ma non così buona come la SMA... c'è molto da aspettare.

lol

Questo è un riferimento a questo post


In nsdt c'era una funzione fitness di massimizzazione del profitto, come si farebbe in keras? Non è una formazione senza insegnante?

Rorschach:

Questo è un riferimento a questo post


In nsdt c'era una funzione fitness di massimizzazione del profitto, come si farebbe in keras? Non è un apprendimento senza insegnante?

Bene fare così, contare invece di quelli standard.

 

Ehi, voi macchinisti, voglio solo dire: non vi stancate mai di dire cazzate? Non vengo più pagato per i miei post, quindi mi è permesso divertirmi. Koolie, se il fienile brucia, brucia anche la casa.... :-) Allora, abbiamo qualche idea interessante o avete intenzione di continuare a spacciare stronzate ai giovani ?????

So..... solo curioso....


Max, il tuo tema è interessante solo per BO, quando sei armato più fresco degli organizzatori di questo, ma non di più. Quindi forse possiamo eliminarli in silenzio per evitare che si mettano in mostra. Che ne dici? Sono solo lo stesso tema stava curiosando in giro e aveva una limitazione importante quando si lavora con BO. Cosa ne pensate?

Mihail Marchukajtes:

Ehi, voi macchinisti, voglio solo dire: non vi stancate mai di dire cazzate? Non vengo più pagato per i miei post, quindi mi è permesso divertirmi. Koolie, se il fienile brucia, brucia anche la casa.... :-) Allora, abbiamo qualche idea interessante o avete intenzione di continuare a spacciare stronzate ai giovani ?????

So..... solo curioso....


Max, il tuo tema è interessante solo per BO, quando sei armato più fresco degli organizzatori di questo, ma non di più. Allora perché non li battiamo in silenzio, così non si mettono in mostra. Che ne dici? Sono solo lo stesso tema stava curiosando in giro e ha avuto una limitazione importante quando si lavora con BO. Cosa ne pensate?

Quale? Non funziona niente, abbiamo controllato.

Imparerai Python, quindi vai a impararlo. Questo è utile. Forse hai ragione, ma non fare affidamento sui profitti delle reti neurali.

