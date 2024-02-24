L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1888
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Più propagandisti ci sono, più interessante è questo argomento
Avete vistoquesto articolo? Il grafico degli errori è bellissimo. Come se tu stessi alimentando le candele.
Avete vistoquesto articolo? Il grafico degli errori è bellissimo. Il modo in cui ti sei abbuffato di candele.
Nei primi anni '80, con sei dipendenti di un istituto di ricerca abbiamo deciso di rompere (o distruggere) la spina dorsale di Sportloto (come ha detto Yusuf sul forex :).
Uno di noi era un dottore in ingegneria, così come dottori di ricerca, matematici, professionisti di diversi profili nel campo dello sviluppo di complessi informatici.
. . .
*** Se >= i tre partecipanti sono interessati a sapere come è finita, continuerò.
Avete vistoquesto articolo? Il grafico degli errori è bellissimo. Il modo in cui ti sei abbuffato di candele.
Aleksey, ti ricordi quanta precisione siamo riusciti a spremere dallo zigzag quando stavamo violentando un dataset insieme?
0,71? O quanto?
Tutti lo sanno già. Non è la prima volta che si spinge l'argomento.
Non inventare le cose!
Non ho mai detto nulla su come gli organizzatori dello Sportlotto abbiano cambiato regolarmente le palline, la velocità della macchina del lotto, il numero di giri, ecc. per escludere uno schema.
La stessa cosa accade nel forex e nessun MO aiuta qui. Il movimento dei prezzi è un processo casuale e dipende dal fattore umano.
E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano continuamente a seconda delle condizioni politiche e di mercato. È impossibile prevedere la direzione.
Lo stesso accade nel forex e nessuna quantità di MO aiuta. I movimenti dei prezzi sono casuali e dipendono dall'errore umano.
E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano sempre a seconda del mercato e delle condizioni politiche. Non si può prevedere la direzione.
Ahahaha, capisco, e io che pensavo che qualche persona intelligente volesse insegnarmi qualcosa... :)
Tutti i ragazzi, andiamo. Il mercato non può essere previsto perché è casuale.
Non inventare questo!
Non ho mai detto nulla su come gli organizzatori dello Sportlotto cambiassero regolarmente le palline, la velocità di rotazione della macchina del lotto, il numero di giri, ecc. per escludere uno schema.
La stessa cosa accade nel forex e nessun MO aiuta qui. Il movimento dei prezzi è un processo casuale e dipende dal fattore umano.
E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano continuamente a seconda delle condizioni politiche e di mercato. È impossibile prevedere la direzione.
Lo sento da diverse parti nelle stesse formulazioni.
Ahahahaha, capisco, e io che pensavo che fosse un uomo intelligente che voleva insegnarmi qualcosa... :)
Va bene ragazzi, andiamo, non si può prevedere il mercato perché è casuale
Non si ascolta il segreto della R&S.