L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1888

Nuovo commento
 
Evgeny Dyuka:
Più propagandisti ci sono, più interessante è questo argomento

Avete vistoquesto articolo? Il grafico degli errori è bellissimo. Come se tu stessi alimentando le candele.


 
Rorschach:

Avete vistoquesto articolo? Il grafico degli errori è bellissimo. Il modo in cui ti sei abbuffato di candele.


Nutrire solo le candele è un'utopia. I miei non sono solo candelabri, sono candelabri ritorti, che non sono affatto candelabri )) ) + i volumi indirettamente attraverso MFI e RSI. Entrambi gli indicatori sono buoni in quanto sono facili da applicare ad un intervallo da 0 a 1.
[Eliminato]  
Petros Shatakhtsyan:

Nei primi anni '80, con sei dipendenti di un istituto di ricerca abbiamo deciso di rompere (o distruggere) la spina dorsale di Sportloto (come ha detto Yusuf sul forex :).

Uno di noi era un dottore in ingegneria, così come dottori di ricerca, matematici, professionisti di diversi profili nel campo dello sviluppo di complessi informatici.

. . .

*** Se >= i tre partecipanti sono interessati a sapere come è finita, continuerò.

Tutti lo sanno già. Non è la prima volta che hai spostato l'argomento
 
Rorschach:

Avete vistoquesto articolo? Il grafico degli errori è bellissimo. Il modo in cui ti sei abbuffato di candele.


Nutrire le candele è impossibile per una semplice ragione: non si può mai spiegare alla neuro quali sono quelle significative. Se date semplicemente 100 candele e chiedete "quale candela è la prossima?" il neuro non capirà mai cosa significa "prossima", per lei tutte hanno lo stesso valore. Dovremmo cambiare il peso delle candele, l'influenza della centesima candela non è uguale all'influenza della prima o della seconda. Dovremmo in qualche modo spiegare alla rete neurale nei dati quali sono più importanti. Ho risolto questo problema.
 
Quando vedo che le supposte di alimentazione ottengono risultati, è ridicolo, non è possibile in linea di principio.
 
Aleksey Vyazmikin:

Aleksey, ti ricordi quanta precisione siamo riusciti a spremere dallo zigzag quando stavamo violentando un dataset insieme?

0,71? O quanto?

 
Vladimir Baskakov:
Tutti lo sanno già. Non è la prima volta che si spinge l'argomento.

Non inventare le cose!

Non ho mai detto nulla su come gli organizzatori dello Sportlotto abbiano cambiato regolarmente le palline, la velocità della macchina del lotto, il numero di giri, ecc. per escludere uno schema.

La stessa cosa accade nel forex e nessun MO aiuta qui. Il movimento dei prezzi è un processo casuale e dipende dal fattore umano.

E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano continuamente a seconda delle condizioni politiche e di mercato. È impossibile prevedere la direzione.

 
Petros Shatakhtsyan:

Lo stesso accade nel forex e nessuna quantità di MO aiuta. I movimenti dei prezzi sono casuali e dipendono dall'errore umano.

E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano sempre a seconda del mercato e delle condizioni politiche. Non si può prevedere la direzione.

Ahahaha, capisco, e io che pensavo che qualche persona intelligente volesse insegnarmi qualcosa... :)

Tutti i ragazzi, andiamo. Il mercato non può essere previsto perché è casuale.

 
Petros Shatakhtsyan:

Non inventare questo!

Non ho mai detto nulla su come gli organizzatori dello Sportlotto cambiassero regolarmente le palline, la velocità di rotazione della macchina del lotto, il numero di giri, ecc. per escludere uno schema.

La stessa cosa accade nel forex e nessun MO aiuta qui. Il movimento dei prezzi è un processo casuale e dipende dal fattore umano.

E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano continuamente a seconda delle condizioni politiche e di mercato. È impossibile prevedere la direzione.

Che senso ha ripetere sempre questi mantra?

Lo sento da diverse parti nelle stesse formulazioni.

[Eliminato]  
mytarmailS:

Ahahahaha, capisco, e io che pensavo che fosse un uomo intelligente che voleva insegnarmi qualcosa... :)

Va bene ragazzi, andiamo, non si può prevedere il mercato perché è casuale

Non si ascolta il segreto della R&S.

1...188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895...3399
Nuovo commento