L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1890
Cavolo Max, non sai proprio come cucinarli e sì, aumentano gli shats dell'80% al massimo. Per i BO questa è la soglia di attivazione o leggermente più alta. Letteralmente il 5% ma anche questo sarà sufficiente..... La fregatura è questa. Non si può buttare un orologio qualsiasi, bisogna essere specifici.... ????
avete chiesto un libro... eccolo qui.
Prima di questo, gli ultimi 100 valori sono stati inseriti nell'input. tanh è stato in grado di replicare completamente il benchmark sul vassoio e la convalida. La domanda è se si tratta di sovrallenamento.
Ha preso gli ultimi 50 valori. Risultato:
2000 epoche.
350 epoche (valore ottimale).
Ho sperimentato molto con i parametri della griglia, ma il risultato medio era così.
Cioè, il modello è determinato alle ultime 50-100 barre.
Non inventare questo!
Non ho mai detto nulla su come gli organizzatori dello Sportlotto cambiassero regolarmente le palline, la velocità di rotazione della macchina del lotto, il numero di giri, ecc. per escludere uno schema.
La stessa cosa accade nel forex e nessun MO aiuta qui. Il movimento dei prezzi è un processo casuale e dipende dal fattore umano.
E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano continuamente a seconda delle condizioni politiche e di mercato. È impossibile prevedere la direzione del movimento.
L'osservazione influenza la realtà
Quando un "osservatore" quantistico osserva, la meccanica quantistica afferma che le particelle possono anche comportarsi come onde. Questo può essere vero per gli elettroni a livello submicronico, cioè a distanze inferiori a un micron o un millesimo di millimetro. Quando si comportano come onde, gli elettroni possono passare attraverso diversi buchi nella barriera allo stesso tempo e poi ritrovarsi dall'altra parte. Questo incontro è noto come interferenza. Ora la cosa più assurda di questo fenomeno è che può avvenire solo quando nessuno lo osserva.
Non appena un osservatore inizia a osservare le particelle che passano attraverso un buco, l'immagine risultante cambia drasticamente: se si può vedere una particella che passa attraverso un buco, è chiaro che non è passata attraverso un altro buco. In altre parole, sotto osservazione gli elettroni sono più o meno costretti a comportarsi come particelle e non come onde. Così, l'atto stesso dell'osservazione influenza i risultati sperimentali. Per dimostrare questo fenomeno, il Weizmann Institute ha costruito un minuscolo dispositivo, di dimensioni inferiori a un micron, con una barriera con due fori. Hanno poi diretto un flusso di elettroni verso la barriera. L'osservatore in questo esperimento non era una persona. Invece, hanno usato un minuscolo rilevatore di elettroni che poteva rilevare la presenza di elettroni di passaggio.
La capacità di un "osservatore" quantico di rilevare elettroni potrebbe essere alterata cambiando la sua conduttività elettrica o la quantità di corrente che lo attraversa. A parte "osservare" o rilevare gli elettroni, il rivelatore non ha influenzato la corrente. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto che la semplice presenza di un rilevatore "osservatore" vicino a uno dei fori ha causato cambiamenti nel modello di interferenza delle onde elettroniche che passano attraverso i fori della barriera. In effetti, questo effetto dipendeva dalla "quantità" di osservazione: quando la capacità dell'"osservatore" di rilevare gli elettroni aumentava, in altre parole, quando il livello di osservazione aumentava, l'interferenza diminuiva; al contrario, quando la sua capacità di rilevare gli elettroni si riduceva e l'osservazione si indeboliva, l'interferenza aumentava. Così, controllando le proprietà dell'osservatore quantico, gli scienziati sono stati in grado di controllare la misura in cui esso influenza il comportamento degli elettroni!
Hai ragione - " È impossibile prevedere la direzione del movimento. " - "Non appena un osservatore comincia ad osservare le particelle che passano attraverso un buco, l'immagine risultante cambia drasticamente: se si può vedere una particella che passa attraverso un buco, è chiaro che non è passata attraverso un altro buco.In altre parole, sotto osservazione, gli elettroni sono più o meno costretti a comportarsi come particelle piuttosto che come onde."
Ti sbagli - " In effetti, questo effetto dipendeva dalla "quantità" di osservazione: quando la capacità dell'"osservatore" di rilevare gli elettroni aumentava, in altre parole, quando il livello di osservazione aumentava, l'interferenza diminuiva; al contrario, quando la sua capacità di rilevare gli elettroni era diminuita e l'osservazione indebolita, l'interferenza aumentava. Così, controllando le proprietà dell'osservatore quantistico, gli scienziati erano in grado di controllare la misura in cui esso influenzava il comportamento degli elettroni! "
La sorveglianza influenza la realtà
.........
A giudicare dai tuoi post precedenti con un numero incalcolabile di errori grammaticali, deduco che il post attuale non è altro che un copia-incolla
Scrivi con parole tue, è più interessante
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
E giudica i tuoi prodotti e le tue recensioni, non sono l'unico che fa errori ))))
sì, giudicare e rivedere
;)
L'osservazione influenza la realtà
Il dualismo corpuscolare è ovviamente un argomento interessante, ma è per gli adolescenti. Questa fase dovrebbe essere stata superata da tempo )) È come se ora si cominciasse a interrogarsi sulla Teoria della Relatività.
Il dualismo delle onde quantiche è ovviamente un argomento interessante, ma è per gli adolescenti. Questa fase dovrebbe essere stata superata da tempo)) È come se ora si cominciasse a interrogarsi sulla Teoria della Relatività.
Lei ha ragione, questi argomenti si insegnano all'asilo. Si può solo essere sorpresi da quanto lei si sia allontanato dalla realtà.
Non mi interessa niente, niente mi sorprende ... - Gli antidepressivi aiuteranno certamente ...
Hai ragione, questi argomenti si insegnano all'asilo. Si può solo essere sorpresi da quanto ti sei allontanato dalla realtà.
Non mi interessa niente, niente mi sorprende... - Gli antidepressivi aiuteranno certamente ...