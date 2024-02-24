L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1893
A giudicare dai tuoi post precedenti con un numero incalcolabile di errori grammaticali, deduco che il post attuale non è altro che un copia-incolla
Scrivi con parole tue, è più interessante
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
Sei più interessato a leggere un discorso sciatto con errori grammaticali? :)
Ha a che fare con la psicologia ) Ha problemi psicologici )))
Fa male, vero?
Scrivilo bene.
Non si scrive.
Dici sul serio? Pensavo che stessimo lavorando tutti insieme per aiutarci a vicenda ad avere successo e tu dici che non funzionerà)) Sappiamo che non è facile... Quindi perché non la smetti di scrivere che non funzionerà )))) E smetti di piangere e diventare isterico. Non scriverò più se i miei errori ti danno così fastidio) Ti auguro buona fortuna dal profondo del mio cuore ;)
Pensavo che i tuoi errori fossero speciali e un segno di mancanza di rispetto per i tuoi interlocutori.
Ma vi sbagliate, nessuno sta piangendo.Scrivere
Dici sul serio? Credevo che fossimo tutti qui per aiutarci l'un l'altro ad avere successo e voi tutti state dicendo "Non può funzionare") Sappiamo che non è facile... Quindi perché non la smettete di dire "Non può funzionare" )))) E smettete di piangere e di fare gli isterici. Se non funziona, lo farà. Sei un uomo e devi soffrire il fallimento ... Non scriverò più se sei così infastidito dai miei errori) Ti auguro buona fortuna dal profondo del mio cuore ;)
L'atteggiamento di Alena.
Sono gli uomini che devono sopportare, non gli uomini.
Il dovere di tollerare il fallimento è un fondo in generale.
Qualsiasi uomo, compreso un uomo, deve solo ciò che ha ricevuto e a chi l'ha ricevuto.
Tutti gli altri debiti sono imposti dalle donne e da coloro che vogliono controllarvi.
Hai mai lottato? Con i fallimenti, con i debiti, con il manipolarti, con l'imporre la colpa o il debito...
Oh, no.
Sei tu che imponi un senso di dovere per tollerare il fallimento. Sei tu stesso a vivere in questo modo e a consigliare sinceramente agli altri il tuo modo di pensare o vuoi gestire?
Sono arrivato alla conclusione che è meglio non pensare e non inventare, ma scrivere una sorta di algoritmo di riscrittura che sintetizzi le caratteristiche e le controlli, se la caratteristica è buona allora la lasci, se cattiva allora la butti via, così puoi passare attraverso milioni di opzioni, è chiaramente più efficiente dell'inventare umano.
Dopo di che possiamo migliorare e modificare i buoni segni, poi di nuovo, di nuovo e così via fino a quando l'errore cade...
Sono stato ispirato dagli scritti di Ivakhnenko e dal metodo MGUA, la cui filosofia mi piace molto.
Il metodo MGUA implica campionamento e predittori, vero? O hai semplicemente preso i prezzi o i loro derivati per diversi intervalli, li hai messi in una linea, e poi hai iniziato a cercare modelli primitivi secondo MGUA, che hanno portato a funzioni 1/0 che sono diventate predittori?
Ho letto un libro di Edward Torb e ho visto un'idea interessante. Tradotto nella nostra lingua, lo scopo della classificazione non dovrebbe essere quello di trovare la direzione del mercato, ma di trovare la strategia utilizzata dal giocatore condizionatamente grande o il loro gruppo, e quindi utilizzare la strategia che può superare questa strategia, cioè, utilizzare il suo meccanismo per ottenere un vantaggio statistico.
Questa idea è molto simile a quella che ho detto prima, che oltre alla strategia, è importante usare una tattica - cioè non è sufficiente determinare la giusta direzione del movimento dei prezzi, è necessario commerciare questa idea con un rischio minimo.
Se sviluppiamo questa idea, la classificazione, come ora, dovrebbe dividere la serie di prezzi in 3 tipi - per direzione di tendenza del prezzo, e dopo la ripartizione per condurre una classificazione aggiuntiva, dove si selezionerà una strategia specifica - ci possono essere anche diversi, ma non molti, e se il primo determinerà il probabile movimento, il secondo sarà responsabile per i punti di ingresso e la fissazione del profitto e della perdita.