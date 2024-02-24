L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1889
Alexei, ti ricordi quanti acuraci siamo riusciti a spremere dallo zigzag quando stavamo violentando insieme un set di appuntamenti?
0,71? o quanto ?
L'apprendimento automatico nel trading: teoria, pratica, trading e oltre
Aleksey Vyazmikin, 2020.05.17 18:45
Ma se aumentiamo il campione a un anno (2019) vedremo la tendenza per il 2018 almeno
Dalla fusione dei due campioni otteniamo Accuracy=68.06261099940409
E, dal grafico, sembra che la tendenza dei nuovi alberi sia andata di traverso.
Ho deciso di allenare separatamente i due campioni perché dovevo potarli, come hai detto tu il risultato:
Ваша Accuracy=65.46896295378517
La mia precisione=68.03370090447281.
grazie!
è riuscito a ottenere
Accuracy 0.82
Ma non è esatto )))) Il codice è selvaggiamente macchinoso, c'è una probabilità di errore.
Nel frattempo si sente gridare che i mercati sono casuali ))
Non inventare questo!
Non ho mai detto nulla su come gli organizzatori dello Sportlotto cambiassero regolarmente le palline, la velocità di rotazione della macchina del lotto, il numero di giri, ecc. per escludere uno schema.
La stessa cosa accade nel forex e nessun MO aiuta qui. Il movimento dei prezzi è un processo casuale e dipende dal fattore umano.
E il comportamento del mercato e le coppie di valute cambiano continuamente a seconda delle condizioni politiche e di mercato. È impossibile prevedere la direzione del movimento.
Il f-i è ora analizzato con tutte le statistiche del cment. È possibile guardare la funzione e capire immediatamente quale cluster è responsabile di cosa.
Inoltre c'è l'idea di formare in una volta sola un file .mqh con i file f per tutti gli orologi necessari. E in generale per semplificare il successivo riferimento ad essi
Quale argomento? Non funziona niente, abbiamo controllato.
Dovresti imparare python... imparalo. Ti fa bene. Ma non fare affidamento sui profitti delle reti neurali.
Grazie!
è riuscito a ottenere
dallo zigzag, ma tssss... non è esatto )))) Il codice è selvaggio, c'è la possibilità di un errore.
Nel frattempo si possono sentire le grida che i mercati sono casuali ))
Se non c'è nessun errore, è un buon risultato - probabilmente mostra anche inversioni prima.
Le inversioni mostrano perfettamente che 0,8 sullo zigzag è assolutamente sufficiente per fare soldi...
Ecco come appaiono le previsioni sui nuovi dati con acurasi 0,83
Ma dovremmo simulare il trading reale, quello in cui il sistema riceve una barra ogni 5 minuti. Spero davvero che non si trovino errori. :) altrimenti sarà lo stesso di sempre).
Cavolo Max, non sai proprio come cucinarli e sì, aumentano gli shats dell'80% al massimo. Per i BO questa è la soglia di attivazione o leggermente più alta. Letteralmente il 5% ma anche questo sarà sufficiente..... La fregatura è questa. Non si può buttare un orologio qualsiasi, bisogna essere specifici.... ????
Bene, mytarmails ti ha scritto, può farlo.imparare python...
Non è chiaro che dinamicamente NON è possibile determinare bassi e alti.
Se viene fatto anche solo un po' più in là, con un ritardo, non c'è garanzia che non sia una falsa inversione.
Sembra bello, hai inventato nuovi predittori?