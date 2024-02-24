L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 939

Nuovo commento
 
Renat Akhtyamov:

Questo è quello che voglio dire.

Per trovare i coefficienti, bisogna prima vedere il risultato.

E vi dico che corrisponde alla previsione.

Giusto?

Certo che lo fa. In che altro modo si può insegnare? L'insegnamento richiede input e output. Con un insegnante - senza un insegnante, in ogni caso l'uscita è necessaria.

Renat Akhtyamov:

Non ci daranno ciò di cui abbiamo bisogno.

L'NS è lo stesso dell'NS. Tutto è stato stabilito e spiegato molto tempo fa. Prendilo e usalo.
 
Yuriy Asaulenko:

Naturalmente. In che altro modo si può insegnare? L'apprendimento richiede un'entrata e un'uscita. Con o senza insegnante, avete bisogno di un'entrata.

Ecco una citazione:

"È possibile un'altra variante di adattamento, in cui il segnale di riferimento non viene utilizzato. Questa modalità di funzionamento è chiamata adattamento cieco o apprendimento non supervisionato".

 
Renat Akhtyamov:

Ecco una citazione:

"È possibile un'altra variante di adattamento, in cui il segnale di riferimento non viene utilizzato. Questa modalità di funzionamento è chiamata adattamento cieco o apprendimento non supervisionato".

Allora? Hai guardato la struttura dell'apprendimento senza un insegnante? In poche parole - assolutamente non diverso da un insegnante. Un sistema ordinario con un sistema operativo è un insegnante.

 
Yuriy Asaulenko:

Allora? Hai guardato la struttura dell'apprendimento senza un insegnante? In poche parole - assolutamente non diverso da un insegnante. Un sistema ordinario con un sistema operativo è un insegnante.

Ho letto, hai ragione - tutto è lì
[Eliminato]  

Qualcuno è stato in grado di ottenere un errore di 0,2 o 0,3 sull'oscillatore? Il minimo è da qualche parte intorno a 0,45. Inoltre, funziona spesso su OOS.

Ma la differenza di 2-2,5 volte con trayne è un po' fastidiosa.

Non riesco a capire quando finire lo sviluppo e iniziare la pratica ))

2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   TRAIN RMS ERRORS
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   0.19736 0.20053 0.18294 0.18023 0.18306 0.18155 0.18809 0.18171 0.17543 0.17399
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   OOB RMS ERRORS
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   0.52649 0.51713 0.49079 0.47764 0.48753 0.49452 0.50222 0.49814 0.46904 0.47008


 
Aleksey Vyazmikin:

Non riesco a identificare le notizie con giorno+ora, probabilmente a causa del fattore di cambio dell'ora - inverno/estate...

Forse alcuni predittori stanno interferendo...

Fatto un raggruppamento per ore

           int TimeGroup=0;
           int t_Start=arr_TimeH[i];
           if (t_Start==10) TimeGroup=1;
           if (t_Start==11 || t_Start==15 || t_Start==18 || t_Start==19)TimeGroup=2;
           if (t_Start==12 || t_Start==16 || t_Start==20)TimeGroup=3;
           if (TimeGroup==0) TimeGroup=4;
           arr_TimeH[i]=TimeGroup;

Ora il raggruppamento temporale per predittori è molto meglio definito!

Lo screenshot è un campione di prova su tutti i predittori senza selezione, se selezionato il risultato potrebbe essere migliore.

Ma il gruppo 2 e 4 non sono così buoni, forse possono essere scambiati, ma il gruppo 1 e 3 non sono così male.

[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

Fatto un raggruppamento per ore

Ora il raggruppamento temporale per predittori è molto meglio definito!

Lo screenshot è un campione di prova su tutti i predittori senza selezione, se selezionato, il risultato potrebbe essere migliore.

I gruppi 2 e 4 non funzionano bene, forse possono essere campionati in modo incrociato, ma i gruppi 1 e 3 sono abbastanza buoni.

Provare ad aggiungere letture di volatilità ad ogni orologio? Oppure rimuovete le ore e lasciate la volatilità che cicla attraverso le sessioni

o raggruppamento per sessioni di trading

globalmente dovrebbe essere 0,5, ma trimestralmente +- dovrebbe esserci una sovraperformance positiva

Notate i cicli trimestrali nel forex

 
Maxim Dmitrievsky:

provare ad aggiungere una lettura di volatilità ad ogni ora? per esempio, Chaykin. Oppure togliete le ore e lasciate la volatilità che cicla attraverso le sessioni

Per indicatore, naturalmente, è possibile, ma sono andato subito oltre e ho cercato la causa della volatilità - notizie statistiche - ho supposto che l'avrei visto quando si rompe a giorni + ore, ma non funziona - forse ho bisogno di prendere in considerazione la traduzione di ore per il raggruppamento corretto, perché ho tempo russo, e le notizie dall'America hanno un effetto più forte sul rublo che il nostro statistico...

MaximDmitrievsky:


globalmente dovrebbe essere 0,5, ma su base trimestrale +- dovrebbe essere positivo

Nota i cicli trimestrali sul forex

Trimestrale - interessante, forse ha senso, vedremo, grazie.

Tuttavia, più lunghi sono gli intervalli di tempo, meno dati ci saranno da misurare - può essere un puro adattamento.

[Eliminato]  
Aleksey Vyazmikin:

L'indicatore, naturalmente, può essere usato, ma sono andato subito oltre e ho cercato la causa della volatilità - notizie statistiche - ho supposto che l'avrei vista quando la suddivisione in giorni+ore, ma non funziona - forse dovremmo prendere in considerazione la traduzione del tempo per un corretto raggruppamento, perché io ho tempo RF, e le notizie dall'America hanno un'influenza più forte sul tasso di cambio del rublo che le nostre statistiche...

Trimestrale - interessante, forse ha senso, vediamo, grazie.

Tuttavia, più lunghi sono gli intervalli di tempo, meno dati ci saranno da misurare - potrebbe essere una misura netta.

Mi riferivo al fatto che ogni trimestre gli schemi cambiano come regola. I 7 anni sono ancora chiaramente tracciabili, ma questo è troppo posizionale

forse è possibile identificare frattalmente altre periodicità, non l'ho fatto, devo cercare informazioni.

 
Maxim Dmitrievsky:

si riferiva al fatto che ogni trimestre i modelli cambiano, di regola. I 7 anni sono ancora chiaramente visibili, ma questo è troppo posizionale.

È possibile che in qualche modo i modelli frattali possano essere identificati lì, non li ho studiati, ho bisogno di cercare informazioni.

Cioè cambiare indipendentemente dalla storia, cioè il 1° trimestre 2016 non è come il 1° trimestre 2017?

E frattali, quindi ho quasi un sistema frattale per misurare le fluttuazioni dei prezzi nell'intervallo di 1 ora, 4 ore, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese. Si calcola la scala di fluttuazione prevista e si guarda dove si trova il prezzo al momento (a quale livello).

1...932933934935936937938939940941942943944945946...3399
Nuovo commento