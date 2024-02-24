L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1749

Maxim Dmitrievsky:

Registra un video con spiegazioni, è così poco chiaro

Voglio dire che il linguaggio "ponderato" della rete, le conferisce universalità, e può funzionare con qualsiasi tipo di dati, (dopo averli convertiti in "peso"). E questa è l'unificazione (riduzione a un unico sistema/forma).
 

Andare a scegliere un colore per il lamba...

Non ditemi che c'è un errore, ho guardato... non l'ho trovato... spero di non trovarlo))

 
Aleksey Nikolayev:

Una funzione multidimensionale è una funzione matematica ordinaria la cui area di definizione è uno spazio multidimensionale. Nel caso di NS è lo spazio delle caratteristiche.

Voglio chiederti come matematico - hai studiato matematica a scuola?)

L'ho studiato. Ma cosa ha a che fare questo con l'essenza del dispositivo NS?
Lo spazio, le caratteristiche, la ricerca, non sono l'essenza, ma parte del lavoro. Come singole parole in una frase, non trasmettono il significato, né rispondono alla domanda.

 
Aleksey Nikolayev:

...

Descrivete l'essenza del dispositivo NS, se lo capite. I termini della matematica e della fisica, da soli, non sono sufficienti per descrivere il meccanismo di funzionamento e il dispositivo.

Ricordo di aver imparato dai libri a conoscere i sistemi dell'auto. Quindi, i sistemi sono stati descritti in modo completo, grazie alla formulazione concisa dell'essenza.
Tag Konow:
Voglio dire che il linguaggio "peso" della rete, le conferisce universalità, e può lavorare con qualsiasi tipo di dati, (dopo averli convertiti in "peso"). E questa è l'unificazione (riduzione a un unico sistema/forma).

i dati non sono convertiti in peso, ma ogni istanza è ponderata e ogni input comincia a influenzare il risultato finale in modo diverso

Un neurone artificiale è un oggetto puramente matematico che non ha senso fisico.

quindi deve essere compreso attraverso la matematica

Scarica il libro di Heikin "corso completo di reti neurali".
mytarmailS:

Andare a scegliere un colore per il lamba...

Non ditemi che c'è un errore, ho guardato... non l'ho trovato... spero di non trovarlo))

non c'è molta storia

qual è il metodo?

 
Konow reg:
Studiato. Ma cosa ha a che fare questo con l'essenza del dispositivo NS?

In termini matematici, qualsiasi NS è una famiglia parametrica di funzioni multidimensionali. Un insieme di pesi sono i parametri che definiscono questa parametrizzazione. L'apprendimento è la determinazione di valori specifici dei pesi, che corrisponde alla selezione di una particolare mappatura multidimensionale dalla famiglia parametrica originale.

 
Maxim Dmitrievsky:

i dati non sono convertiti in peso, ma ogni istanza è ponderata e ogni input comincia a influenzare il risultato finale in modo diverso

Un neurone artificiale è un oggetto puramente matematico che non ha senso fisico.

quindi è necessario capirlo attraverso la matematica

scaricare il libro di Haykin "Neural Networks Complete Course".
L'ho scaricato, grazie.
 
Maxim Dmitrievsky:

poca storia

qual è il metodo?

1. analisi spettrale

2. sistemi adattivi

3.previsione

4.MO

5. e due dummies alla fine "DEMA" )))) per lo smoothing del segnale

 
Regehr Konow:
Non ho trovato una definizione indipendente di "funzione multivariata". C'è una "funzione di distribuzione" della teoria della probabilità, e all'interno di essa c'è una visione delle "funzioni di distribuzione multivariata", ma non si parla di tecnologia MO.

Ovviamente, le funzioni multidimensionali, se hanno qualcosa a che fare con NS, sono lontane dalla sua essenza. Probabilmente qualcosa a che fare con l'implementazione di alcune sfumature tecniche. Io, invece, sto cercando di capire l'essenza.

x=y+z, anche se sì, è strano che le definizioni, se gli argomenti sono più di 1 allora ... non al volo.

