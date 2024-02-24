L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1742
Bello, allora cosa hai fatto con i cluster?
fornire uno sguardo più da vicino
bello, allora cosa hai fatto con i cluster?
dare un'occhiata più da vicino.
fammi vedere la foto del pitone).
appena trasferito i cluster di ieri sul grafico
Che cos'è, un sacco di falsi segnali, si dovrebbe puntare al 95%.
E ho delle idee su come aumentare la qualità, ma non so come implementare il tutto
Non so nemmeno come funziona il filtro per i falsi segnali. A giudicare dal grafico, l'allargamento del corridoio dei prezzi aiuterà in quest'area. Le tendenze saranno più brevi, ma ci saranno meno falsi positivi all'interno della tendenza.
Ora passerò ai mix gaussiani, perché Kamins è debole... e ho bisogno di giocare con i lag incrementali (non tutti sono ugualmente buoni)
Ma con i nuovi dati va bene... ma devo scrivere il tester e il TS per controllarlo con i trade
per me questo è dovuto alla correttezza dell'onda, e dalla teoria delle onde, l'onda corretta decade correttamente, quindi abbiamo una previsione a breve termine. La curva irregolare ha molte onde all'interno, quindi è impossibile fare previsioni senza dividere le onde.
È una cosa complicata, non si può sapere esattamente come affrontarla... è tutto molto vago.
È un po' eccessivo fare i cartelli o qualcosa del genere.
Lo svantaggio della teoria delle onde è che la quotazione comincia a muoversi verso la zona dei grandi cicli in una tendenza prolungata. Come esempio: il ciclo di lavoro attuale è 15, dove si ottiene un ciclo completo di oscillazioni durante 15 battute. La tendenza infinita inizia e il momento in cui il ciclo 15 dovrebbe aver già svoltato, a questo punto, il continuo movimento della quotazione porta al fatto che il ciclo attuale inizia ad aumentare fino a quando la quotazione si muove senza una svolta in una direzione. Quindi questo effetto del cambiamento unidirezionale del ciclo (aumento costante del periodo del ciclo o contrazione costante) è la cosa più brutta in questa teoria. Cioè, i TS costruiti sui cicli non sanno stare in piedi sulle tendenze lunghe. Proprio la stessa CSSA, anche se una che contiene una rete. Penso che utilizzi la regressione con un gran numero di kernel che permette di essere flessibile per assolutamente qualsiasi curva contenente diversi cicli. Quindi questa particolare soluzione era un tentativo di sbarazzarsi degli effetti delle grandi tendenze, quando una quotazione inizia a saltare verso un periodo di ciclo crescente.
Quando si ha un cerchio, significa un'onda o più e sono sincronizzati. Il periodo di ciclo crescente e decrescente è l'accelerazione. Ma i fattori esterni non sono stati eliminati. La questione è che si possono prevedere le onde solo dividendole correttamente, il che è problematico, o quando rimane un'onda. E Dio non voglia che le forze esterne non interferiscano. Succede, e si può trovare.
Penso che un approccio puramente tecnico abbia un danno in sé, senza una connessione o una comprensione di ciò che sta succedendo. Ci sono milioni di commercianti, ma l'uniformità dei fattori delle loro azioni fa sperare nella riduzione dei fattori sufficientemente necessari da prendere in considerazione. E se ce ne sono fino a mille, GA e IO tireranno la task))))
La domanda è: come fanno le agenzie di intelligence a tenere conto della popolazione del paese nemico e della morbilità del personale, e come alimentano queste cifre all'AI. A giudicare dalle notizie, c'è lavoro e risultati su questo argomento.
In generale è possibile non conoscere l'essenza dei fattori, bisogna solo separare correttamente, o isolare il loro impatto. Quello che tu ed io, tra gli altri, stiamo facendo.
Non ho potuto resistere a guardare questo...
Dovresti almeno avere un'idea di cosa si tratta, quali sono le condizioni, perché è necessario e di cosa si tratta,https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу
Grazie mille per le informazioni, ma in sintesi. Hai fatto tu stesso queste immagini o le hai tirate fuori tu, e se sì, qual è stato il risultato del lavoro con OOS?
L' ho trovatoqui