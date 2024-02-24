L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1739

Maxim Dmitrievsky:

No, certo che no.

Bene, allora vai a farlo!!!

Però non capisco bene perché funziona, ho provato, ho preso un obiettivo e l'ho mescolato nel cluster, ma non ne è uscito niente di buono

 
Maxim Dmitrievsky:

Che diavolo, bisogna capire gli algoritmi o lasciare tutto in Python. Vorrei usare mt5 in un tester per ulteriori manipolazioni

un altro esempio, una traccia e un anno di test


Certo, le foto sono fantastiche, ma non capisco cosa stai facendo).

Cosa state combinando su quale TF
 
Maxim Dmitrievsky:

Anch'io.

mostrami il grafico dei prezzi

e sotto il percorso ci sarà un istogramma del cluster

come un indicatore.

O dipingere il grafico stesso con i colori del cluster, sarebbe ancora meglio

mytarmailS:

le foto sono fantastiche, ma non capisco cosa stai facendo )

Cosa stai fondendo lì su cosa TF

un paio di incrementi diversi, poi incollate i ritorni su ogni gruppo previsto come avete fatto quando incollate

 
Maxim Dmitrievsky:

mettere inun paio di incrementi diversi, poi incollare i ritorni su ogni gruppo previsto come hai fatto quando hai incollato

Lo proverò ora.

Cos'è la"n "?




L'ho suddiviso in 10...

Ma capite, non è una previsione, è solo una dichiarazione di fatto.

mytarmailS:

lasciami provare.

Che cos'è?

L'ho diviso in dieci...

Ma capite, non è una previsione, è solo una specie di dichiarazione di fatto.

chiavi di prova.

e mi sono addormentato.

 

È una stronzata, forse ho sbagliato qualcosa nel codice.

mytarmailS:

Questa è una stronzata, forse sto solo incasinando il codice.

3 cluster. Dove diavolo avete diviso la nuvola in 10 parti, ci sarà un inferno di cose

e pensare al perché 3 è necessario, nel contesto degli incrementi... andato
 
Maxim Dmitrievsky:

Fate tre grappoli. Dove diavolo hai diviso la nuvola in 10 parti, ci sarà l'inferno

e pensare al perché 3 è necessario, nel contesto degli incrementi andato

Eccone 5, prova quella superiore.

Ora ne farò 3





mytarmailS:

Eccone 5, prova i migliori.

Ne farò tre.

e colorare i cluster sul grafico, se potete... è difficile in python

per vedere la lunghezza dei grappoli, come si alternano, ecc.

