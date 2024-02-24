L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1739
No, certo che no.
Bene, allora vai a farlo!!!
Però non capisco bene perché funziona, ho provato, ho preso un obiettivo e l'ho mescolato nel cluster, ma non ne è uscito niente di buono
Che diavolo, bisogna capire gli algoritmi o lasciare tutto in Python. Vorrei usare mt5 in un tester per ulteriori manipolazioni
un altro esempio, una traccia e un anno di test
Certo, le foto sono fantastiche, ma non capisco cosa stai facendo).Cosa state combinando su quale TF
Anch'io.
mostrami il grafico dei prezzi
e sotto il percorso ci sarà un istogramma del cluster
come un indicatore.
O dipingere il grafico stesso con i colori del cluster, sarebbe ancora meglio
le foto sono fantastiche, ma non capisco cosa stai facendo )Cosa stai fondendo lì su cosa TF
un paio di incrementi diversi, poi incollate i ritorni su ogni gruppo previsto come avete fatto quando incollate
Lo proverò ora.
Cos'è la"n "?
L'ho suddiviso in 10...
Ma capite, non è una previsione, è solo una dichiarazione di fatto.
lasciami provare.
Che cos'è?
chiavi di prova.
e mi sono addormentato.
È una stronzata, forse ho sbagliato qualcosa nel codice.
3 cluster. Dove diavolo avete diviso la nuvola in 10 parti, ci sarà un inferno di cosee pensare al perché 3 è necessario, nel contesto degli incrementi... andato
Eccone 5, prova quella superiore.
Ora ne farò 3
e colorare i cluster sul grafico, se potete... è difficile in python
per vedere la lunghezza dei grappoli, come si alternano, ecc.