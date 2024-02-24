L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1740
e colorare i cluster sul grafico più tardi, se potete... è difficile in Python
per vedere la lunghezza dei grappoli, come si alternano, ecc.
Ne ho fatti tre.
È lo stesso per voi?
No, ho una bellezza, ti ho mostrato... non so perché) qualcosa non va.
TRENO
prova
mostratemi un frammento del campione, quali ritorni avete preso e come
prendere gli incrementi 5 e 25 per il clustering
e poi usare il cumulativo 1. Sull'ora di Eurobucks. Test e traine per anno.
Facciamolo domani, ho gli occhi pieniMi sento stupido.
Ci sarà rigorosamente una curva verso l'alto, una orizzontale e una verso il basso, non c'è altro
è come un caso di test
Quello che vediamo è che più il periodo è stabile, più è rotondo. Quindi posso prendere le wavelets per esempio e ottenere la stessa immagine.
E in generale non funziona molto bene. L'immagine qui sotto mostra buoni periodi (2 e 3), ma non molto lisci e quindi il cerchio si disperde.
Ci sto lavorando da molto tempo, ma ci sto lavorando da molto tempo... La cosa triste è che state sempre prevedendo il passato e sommando anche il passato, anche se su dati nuovi. Per esempio, se trovate un cluster di tendenza al rialzo, il cluster stesso apparirà solo dopo che la tendenza è avvenuta, post factum, il punto rosso è quando il cluster appare.
e poi si mette tutto insieme e si ottiene una bella immagine di una tendenza al rialzo.
ma è post factum, capisci?
Il cluster dirà "tendenza" quando la tendenza è già avvenuta.
dovrebbero essere relativamente lunghi e cambiare raramente
OK, ma sarete sempre in ritardo sulla dimensione della finestra per il cluster
Non lo so, sono troppo pigro per pensarci... o dovrei?