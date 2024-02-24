L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1665
Il negozio di app della comunità MQL5 è un vivido esempio di questo. Dietro il marchio MQL5 c'è una piattaforma di trading professionale - MetaTrader5 e un'enorme comunità di trader e programmatori. Quindi, questo negozio ha una sezione per le soluzioni di rete neurale, e ci sono un sacco di bot lì, ma nessuno di loro è reale. Non è permesso aggiungere un bot che utilizza reti neurali dalle regole. Lo trovo difficile da credere, ma è vero. Proibire la connessione di API esterne elimina la possibilità di utilizzare reti neurali, e gli strumenti integrati in MQL5 non funzionano in pratica. Ho discusso questo problema con il supporto tecnico di MQL5, ma non ho avuto una risposta chiara.
Questo è o un colpo su Metaquotes o la mancanza di professionalità dell'autore.
È più probabile che sia solo marketing primitivo con tentativi di promuovere qualche prodotto che non riesco a indovinare a quale categoria appartiene questo prodotto.
...Sì, mi sono ricordato! Ho letto recentemente sullo stesso hubra di un'app che usa una foto/immagine per determinare la nazionalità, c'era un commento che diceva: "Ti è stato promesso un prodotto di intrattenimento, non un programma scientifico. ))))
um, come è... Sei malato?
;)
cosa c'è di sbagliato nella citazione, in sostanza?
non è corretto che il linguaggio non supporta le reti neurali e che qualcosa è vietatohttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market
con la tua dichiarazione, stai mettendo in discussione il lavoro degli autori degli articolihttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles
notate che alcuni di questi prodotti sul mercato sono postati da autori di articoli, materiale da articoli postato gratuitamente e molte soluzioni da articoli possono essere semplicemente ripetute e postate sul mercato.
ok, dipende da te, ma imho, ti sei fatto un'anti-pubblicità!
non è giusto che la lingua non supporti le reti neurali e qualcosa è vietato
Ho guardato la lista dei prodotti. Il primo della lista per rilevanza ha un solo commento ed è senza testo ed è del 2014, niente di più rilevante è apparso da allora?
L'articolo è anche del 2014, molta acqua è passata da allora...
Penso che non dovremmo offenderci, ma solo ascoltare le critiche e cambiare più rapidamente. MQL5 crypto è già perso, anche i neuronetti passeranno.
non è giusto che la lingua non supporti le reti neurali e qualcosa è vietato
Il mio robot è morto in agonia ieri ))
Tu hai 20-30 reti funzionanti e io ne avevo 696 :)
Voglio dire che non durerà per sempre. Imparare a identificare il momento in cui si inizia ad arrossire. E sì, lavorare con NS sul mercato è allenarlo due volte a settimana.... Non ho sempre il tempo di allenarmi, quindi salto il momento del tuffo...
La cosa divertente è che è morto dopo che l'ho allenato con nuovi dati...
Ho anche notato che dopo l'allenamento il robot non sempre inizia a fare trading normalmente subito, a volte bisogna saltare un giorno o due e poi...
Vi illustrerò...
da qualche parte
1) qui ho completamente riqualificato
2) Il robot ha fatto un piccolo profitto e poi si è svuotato
3) ma dopo circa un giorno ha ricominciato a fare soldi.
Il vostro robot commercia normalmente in una sola volta?
A proposito, il mio approccio è molto simile al tuo
EH... Mi riconosco quando ero giovane :-). Davvero ricordato, ora addestra il robot ed esegui un test su tutta la cronologia delle citazioni. E vedrete che la curva dell'equilibrio scenderà e poi salirà costantemente. Quindi, può salire o scendere, ma sarà difficile rintracciare il secondo livello della rete neurale. Così alleno un polinomio e ne faccio una strategia di base, tenendo traccia del funzionamento dei suoi parametri e facendo previsioni sull'inizio del set. Questo è un approccio. E l'altro è quando dopo l'allenamento si ottiene stabilmente il TS funzionante, anche se non per molto tempo. L'indicatore principale sul mercato non è il profitto, ma la stabilità del profitto, nel secondo caso abbiamo bisogno di ottenere l'80% di TS redditizio. Cioè, un massimo di 2 perdite su 10 settimane. Ma come dimostra la pratica, non si può perdere in generale. L'unica differenza tra questi due è che il mercato non è molto redditizio in generale. Mi sono mosso da solo.
Infatti hai ottenuto un'approssimazione usando il polinomio della tua serie, che può essere usato come una strategia di base, è un indicatore. Costruiscilo su tutta la storia e sarai sorpreso :-)