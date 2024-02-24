L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1542
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In termini di marcatura del risultato finanziario o di simulazione dello spread?
Gli stessi obiettivi sono probabilmente campionati in modo errato.
E sì, lo spread è stato preso in considerazione in mt5.
So già che non funzionerebbe con il mio EA, perché lo spread mangia tutto. Lo cambierò
I bersagli stessi devono essere campionati in modo errato in qualche modo
E sì, in mt5 lo spread viene preso in considerazione... dovrei aggiungerlo anche qui.
Ho una buona idea - questo non funzionerà, lo spread mangia tutto. Dovrò modificarlo.
Se ho un buon risultato per MetaTrader 3 userò MT5 e poi li aggiungerò alla data impostata e non userò più le quotazioni. Per me i risultati sono generalmente d'accordo, con poche eccezioni che possono essere trascurate.
Il difetto non era nel codice ))
senza maggiorazioni.
aggiungere uno spread
un po' di più
Un'altra conferma che il prezzo nel mercato forex è un vagare casuale per un estraneo.
È possibile che i maestri del denaro sappiano dove si accumulano gli stop e guidano il prezzo dietro di loro.
È possibile che i proprietari del denaro sappiano dove si accumulano gli stop e guidano il prezzo dietro di loro.
Se si segue la tua ipotesi, allora i proprietari del lotto sportivo sanno quali palline cadranno dalla macchina del lotto, e i proprietari della roulette, sanno dove sarà la pallina la prossima volta che la ruota gira
Forse è più semplice di così ;)
Se si segue la tua ipotesi, allora i proprietari del lotto sportivo sanno quali palline cadranno dalla macchina del lotto, e i proprietari della roulette, sanno dove sarà la pallina la prossima volta che la ruota gira
Forse è più semplice di così ;)
Il punto principale del mio post è che il mercato è SB. È solo il fatto che tutto è più semplice.
Ma non si può escludere una manipolazione sotto forma di tendenze insolitamente lunghe. Naturalmente, queste sono ipotesi e si può discutere all'infinito su ciò che qualcosa può essere o non essere.
Non è molto interessante discuterne.
Interessante - come guadagnare. Apparentemente - non c'è modo, se non temporaneamente, data una serie fortunata di circostanze.
Beh, si può giocare anche con palle, magneti e un centro di gravità spostato).
Il punto principale del mio post è che il mercato è SB. È proprio questo il punto: è più semplice di così.
Credo di averlo scritto non molto tempo fa, ma l'ho trovato:
SZZY: Mi piace risolvere tutti i problemi cercando analogie nel mondo fisico - qui sto leggendo il forum TV, sempre più convinto che la ricerca della formula matematicaE del mercato è come cercare un modo per indovinare la prossima carta in un mazzo di carte in un gioco di carte..... ma senza sapere quale sia la prossima carta nel mazzo si può spesso battere l'avversario, giusto? ;)
il gioco di carte è qcn?
Penso che stiamo solo cercando nel posto sbagliato - cercando di indovinare dove il prezzo andrà e non cercare una strategia che ha una buona aspettativa di ritorno
ZS: ha guardato la mia collezione di letteratura degli ultimi anni.... solo il mio Günther è direttamente collegato al trading, tutto il resto (1,9 Gb = 191 libri) può essere tranquillamente cancellato ))))
Il punto principale del mio post è che il mercato è SB. Questo è solo per mantenere le cose semplici.
Ma non possiamo escludere la manipolazione sotto forma di tendenze insolitamente lunghe. Naturalmente questa è una speculazione e possiamo discutere all'infinito che qualcosa può essere o non essere.
Non è molto interessante discuterne.
Ciò che è interessante è come fare soldi. Apparentemente - niente, se non temporaneamente, data una serie fortunata di circostanze.
Ma si può giocare anche con palle, magneti e un centro di gravità spostato).
Automat Ylexander_K ha assicurato che il SB non è un ostacolo per il trader.
In generale, ho corretto gli errori, ho fatto un normale tester, ho confrontato gli ultimi scambi con quelli reali - corrispondono tutti.
Ho i seguenti risultati (allenamento + test 50/50), allenamento alla fine.
Tutto sembra essere corretto, ma dovrò controllare di nuovo. Sono contento del risultato in CB
In generale, ho corretto gli errori, ho fatto un normale tester, ho confrontato gli ultimi scambi con quelli reali - corrispondono.
Ho i seguenti risultati (allenamento + test 50/50), allenamento alla fine.
Tutto sembra essere corretto, ma dovrò controllare di nuovo. Sono contento del risultato sul CB.
Sembra interessante, l'hai implementato tu stesso o c'è una libreria, intendo la componente grafica e i calcoli finanziari.
Per quanto riguarda i risultati, sembra che la redditività e lo Sharpe Ratio non siano sufficienti - non c'è quasi nessun margine per slittamenti e commissioni, se ce ne sono.